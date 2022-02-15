Как москвичу купить землю со скидкой

Москвичи в прошлом году сэкономили более 272 миллионов рублей при покупке у города земли, на которой стоят их дома, дачи и личные подсобные хозяйства. Сделать это удалось за счет 60-процентной скидки от кадастровой стоимости участков. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он напомнил, что еще с апреля 2020 года в Москве действует норма, которая дает возможность физлицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене - 40 процентов от кадастровой стоимости.

"Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства, - объяснил он. - По итогам 2021 года горожане выкупили 100 таких участков общей площадью 12,1 гектара на сумму 181,4 миллиона рублей. При этом благодаря льготе москвичи сэкономили 272,1 миллиона рублей".

Всего же с начала действия льготы горожане купили у города 138 участков в девяти округах. Больше всего их расположено ожидаемо в Новой Москве. Там же, в деревне Бурцево Филимонковского поселения, находится и самый крупный из выкупленных участков - его площадь немногим превышает 25 соток. Владелец заплатил за него 3,36 миллиона рублей, сэкономив 5 миллионов.

Чтобы заключить договор купли-продажи, нужно обратиться в департамент горимущества. Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная, ее оказывают полностью в электронном виде. Рассчитать выкупную цену участка можно заранее, узнав его кадастровую стоимость на официальном портале Росреестра rosreestr.gov.ru.