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Текст:   Александр Мелешенко 
22:12 15.02.2022
Российская газета - Неделя № 35(8683)

Как москвичу купить землю со скидкой

Москвичи в прошлом году сэкономили более 272 миллионов рублей при покупке у города земли, на которой стоят их дома, дачи и личные подсобные хозяйства. Сделать это удалось за счет 60-процентной скидки от кадастровой стоимости участков. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Земля под вашим домом принадлежит городу? Ее можно выкупить с большим дисконтом. Фото: РИА Новости Земля под вашим домом принадлежит городу? Ее можно выкупить с большим дисконтом. Фото: РИА Новости
Земля под вашим домом принадлежит городу? Ее можно выкупить с большим дисконтом. Фото: РИА Новости

Он напомнил, что еще с апреля 2020 года в Москве действует норма, которая дает возможность физлицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене - 40 процентов от кадастровой стоимости.

Фото: ТАСС
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"Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства, - объяснил он. - По итогам 2021 года горожане выкупили 100 таких участков общей площадью 12,1 гектара на сумму 181,4 миллиона рублей. При этом благодаря льготе москвичи сэкономили 272,1 миллиона рублей".

Всего же с начала действия льготы горожане купили у города 138 участков в девяти округах. Больше всего их расположено ожидаемо в Новой Москве. Там же, в деревне Бурцево Филимонковского поселения, находится и самый крупный из выкупленных участков - его площадь немногим превышает 25 соток. Владелец заплатил за него 3,36 миллиона рублей, сэкономив 5 миллионов.

Чтобы заключить договор купли-продажи, нужно обратиться в департамент горимущества. Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная, ее оказывают полностью в электронном виде. Рассчитать выкупную цену участка можно заранее, узнав его кадастровую стоимость на официальном портале Росреестра rosreestr.gov.ru.

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