Какие проекты реализуют резиденты ОЭЗ "Иваново"

Первая в истории Ивановской области особая экономическая зона (ОЭЗ) была создана 27 сентября прошлого года. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Первые резиденты появились уже в конце 2021-го. Корреспондент "РГ" выяснил, что изменилось на площадке за это время и смогло ли это решение придать новый импульс региональной экономике.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Иваново" необычна тем, что расположена на территории двух муниципальных образований, которые даже не граничат друг с другом, - городов Иваново и Родники (50 километров от областного центра). Общая площадь зоны составляет 153 гектара. В ивановскую площадку входит пять участков на западном обходе города (53,19 гектара), в родниковскую - три участка (99,7 гектара): на въезде, в центре и на западе. За развитие этих территорий будет отвечать специализированная управляющая компания - "УК "ОЭЗ "Иваново" (зарегистрирована 21 октября прошлого года), костяк которой составили имеющие необходимый опыт и компетенции управленцы индустриального парка "Родники".

Предварительно было известно, что как минимум пять компаний готовы стать резидентами ивановской ОЭЗ и вложить в развитие производства порядка восьми миллиардов рублей.

- Особая экономическая зона не волшебная палочка, но она точно внесет свой вклад в решение самой важной проблемы Ивановской области - рост доходов людей. Нам нужны высокопроизводительные рабочие места с достойными зарплатами. Боремся за каждого инвестора. ОЭЗ - это еще один инструмент для того, чтобы добиться привлечения инвестиций и создания рабочих мест именно у нас, - так обозначил позицию руководства региона губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Уже в октябре прошлого года на ивановской площадке ОЭЗ начались работы по подготовке обеспечивающей инфраструктуры. Их планируется завершить до 2024 года за счет бюджетного кредита. Нужно проложить инженерные сети, коммуникации систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газифицировать площадку и построить дорогу.

Будет создан единый маркетплейс для оптовой торговли продукцией ивановских производителей легпрома

В декабре глава региона утвердил состав наблюдательного и экспертного советов особой экономической зоны. Набсовет возглавила зампред областного правительства Людмила Дмитриева. В его состав вошли представители Минэка, профильных ведомств Ивановской области, руководители города Иванова и Родниковского района. Председателем экспертного совета, в чьи задачи входят оценка проектов будущих резидентов и принятие решений по ним, стала директор регионального департамента экономического развития и торговли Людмила Бадак. Наряду с федеральными и областными чиновниками в число экспертов включены представители банков и бизнес-сообщества, ученые.

Первые резиденты пришли в ОЭЗ "Иваново" уже в конце 2021 года. Этот статус Минэкономразвития России присвоил трем компаниям: ООО "Унтекс Родники", ООО "Родники-Текстиль" и ООО "Трикотаж Натали".

"Трикотаж Натали" реализует проект по созданию единого маркетплейса для оптовой торговли продукцией ивановских производителей легпрома (объем инвестиций - более 1,7 миллиарда рублей, 180 новых рабочих мест). Обслуживать потребности торговой площадки будет крупный логистический центр в Иванове, строительство которого близится к завершению. В его состав входят склады на 100 тысяч полко-мест, парковочные площади и подъездные пути. "Здесь собраны самые современные технологии по логистике, которые мы смогли найти. Это лучшие практики ведущих компаний. На текущий день проект практически готов", - рассказал директор компании Денис Суслов губернатору Станиславу Воскресенскому в январе этого года.

Два других резидента хотят открыть свои производства на родниковской площадке ОЭЗ "Иваново".

Проект компании "Родники-Текстиль" - это строительство комплекса по выпуску смесовой пряжи и тканей со специальными свойствами для одежды и униформы (объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей, 510 новых рабочих мест). Предприятие будет производить в год до 10 тысяч тонн пряжи как из обычного хлопка, так и полиэстера, полиамида, арамида, вискозы. Предварительный срок запуска прядильного производства - март-апрель следующего года. Вторым этапом проекта станет развитие отделки. Все это позволит как минимум в 1,5 раза увеличить объем выпускаемой продукции и расширить ассортимент тканей, уверены в "Родники-Текстиль".

Третий резидент ОЭЗ "Иваново" - "Унтекс Родники" - свои производственные корпуса уже построил (общий объем инвестиций - более трех миллиардов рублей, 500 новых рабочих мест). Это не первый подобный инвестпроект для "Унтекса", имеющего четыре фабрики в Турции.

На площади в 38 тысяч квадратных метров в Родниках будут выпускать и окрашивать трикотажное полотно - до 40 тонн в сутки. Цеха подключают к сетям: отопление обеспечит собственная газовая котельная, воду, электричество, очистку стоков - индустриальный парт "Родники". Оборудование - порядка 200 единиц - уже завезено, часть машин уже установлена, идут пусконаладочные работы. Технический персонал предприятия уже набран, ведется набор рабочих. Не исключено, что их придется возить из других городов области: Родники - город небольшой, местных кадров может не хватить. Начать производство резидент собирается уже во втором квартале этого года.

Какие преференции дает статус резидента ОЭЗ "Иваново":

- освобождение от ввозных таможенных пошлин на весь период действия ОЭЗ (49 лет);

- освобождение от налога на имущество и транспортного налога на 10 лет;

- освобождение от земельного налога на пять лет;

- налог на прибыль в первые пять лет с момента получения прибыли составит два процента, в последующие пять лет - семь, после этого периода и до закрытия ОЭЗ - 15,5 процента.