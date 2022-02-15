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15.02.2022 22:22
Рубрика: Общество

Москвичи стали вдвое чаще пользоваться электронными медкартами

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 35(8683)
Москвичи пользуются электронными медкартами немногим более двух лет и уже забыли, что такое очереди в регистратуру и пугающая фраза "вашу карточку потеряли". У меня, например, карту в поликлинике однажды потеряли навсегда, а вместе с ней и результаты всех анализов, записи врачей и многое другое.
Такие бумажные истории болезни в столице стремительно уходят в прошлое. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Такие бумажные истории болезни в столице стремительно уходят в прошлое. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Такие бумажные истории болезни в столице стремительно уходят в прошлое. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Потерять историю болезни порой очень неприятно, так как без нее невозможно отследить динамику заболевания или, например, как врачам сравнить показатели крови с теми, что были пару лет назад? Сейчас вся информация у москвичей, касающаяся здоровья, не только под надежной защитой, но и в постоянном доступе как у врачей, так и у самих пациентов. Итак, как же это работает?

Анализы онлайн

Напомню, электронная медкарта представляет собой цифровую копию привычной нам еще с советских времен бумажной истории болезни. Помните эти толстые книжки с вклеенными разномастными анализами и записями врачей от руки, в которых потом плохо разбираются сами доктора? В электронной карте почерк расшифровывать не нужно - всю информацию врачи вводят туда с помощью компьютера по определенному стандарту, так что прочитать записи там труда не составляет. Помимо результатов осмотров в цифровой карте есть данные о прививках, в том числе от коронавируса, анализах, тестах, больничных и многом другом. Причем функционал сервиса постоянно расширяется.

На днях, например, получить доступ к карте стало возможным без введения кода из СМС, что раньше приходилось делать всякий раз, желая взглянуть на результат последнего ПЦР-теста или другие данные. Вместо кода для входа в приложении "ЕМИАС.ИНФО" достаточно отпечатка пальца или Face ID, то есть простого взгляда в камеру смартфона. Конечно, эти продвинутые функции должен поддерживать ваш телефон, но сегодня они доступны даже в самых бюджетных моделях.

"Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике, - напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Новая возможность сэкономит время горожан и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по ПИН-коду из СМС, таким образом, пользоваться приложением с медкартой стало еще удобнее. Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии".

Фото: Густаво Вальенте/РИА Новости
В электронной медкарте появился интерактивный календарь детских прививок

Да, если ваш телефон не поддерживает биометрию или вы просто не пользуетесь этой функцией, то можно воспользоваться постоянным коротким кодом вроде того, что нужно вводить в банкомате для доступа к банковской карте. Главное, не забудьте обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе.

После этого система сама предложит придумать короткий код доступа и настроить другие способы авторизации. "Данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше", - подчеркивают в мэрии.

В зоне доступа

Неудивительно, что число пользователей электронной медкарты постоянно растет, как и количество обращений к ней. За прошлый год горожане обратились к сервису без малого 40 миллионов раз, то есть в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Ежемесячно москвичи заходят в медкарту в среднем 3,2 миллиона раз, подсчитали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

В общей сложности электронными историями болезни пользуются более четырех миллионов москвичей. Оформить доступ в прошлом году стало проще - обладателям полной учетной записи на mos.ru больше не нужно ждать несколько дней проверки данных. При этом карта есть у всех пациентов поликлиник, врачи пользуются ими, даже если пациент еще не оформил себе доступ. Во время пандемии цифровые истории болезни оказались очень актуальны - врачи могут быстро понять, какие хронические заболевания есть у пациента, какие исследования он проходил и т.д.

В карте можно не только увидеть результаты сданных в поликлинике анализов, но и загрузить собственные медицинские документы 

Помимо очевидных плюсов у медкарты есть и не самые заметные. Например, там можно не только увидеть результаты сданных в поликлинике анализов, но и загрузить собственные медицинские документы. Я, например, недавно сдавал анализы в частной лаборатории возле дома. А на прием к врачу записался в обычную поликлинику. Раньше в такой ситуации приходилось либо распечатывать результаты заранее, либо показывать их доктору на маленьком экране телефона. Всем это было неудобно. Теперь же я просто загрузил в медкарту и анализы, и выводы врачей частных клиник, у которых бывал до этого. Терапевт в поликлинике открыла все это на собственном компьютере и спокойно изучила.

Другая ситуация. Несколько лет назад в федеральном медцентре у меня попросили выписку из медкарты поликлиники. Дозвониться до нее не получалось, поэтому пришлось ехать самому. В регистратуре "обрадовали" - пишите заявление и через пару-тройку дней приезжайте за выпиской, по-другому никак. Само собой, забрать бумагу можно только в будни в рабочее время. В конце концов оказалось, что в выписке еще и не было всей необходимой информации, а на руки карточку никогда не давали - иногда врачи отдавали ее только для визита к доктору в соседний кабинет, но просили спрятать и никому больше не показывать. В общем, узнать что-то о собственном здоровье из собственной карты было крайне трудно.

Фото: iStock
Теперь москвичи могут войти в электронную медкарту по Face или Touch ID

Сейчас ни о каких выписках вообще можно не думать. Во-первых, у многих врачей есть доступ к ЕМИАС, и все, что нужно, они могут посмотреть сами. Во-вторых, зайти в карту можно в приложении на мобильном и показать все оттуда. Или вообще скачать нужную информацию и отправить врачу по электронной почте.

Кроме того, недавно в медкарте появился персонализированный региональный календарь детских прививок. "Календарь интерактивный и наглядный, а цветовые подсказки помогут родителям сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать, - объяснила Анастасия Ракова. - Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьезных инфекций и тяжелых осложнений".

Календарь уже доступен в медкарте на сайте mos.ru в разделе "Мои прививки". Скоро его можно будет посмотреть и в мобильной версии карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко
Кстати

Комната отдыха вместо склада

Электронные медкарты активно внедряют и в столичных детских поликлиниках. На них уже полностью перешла треть таких учреждений, а завершить этот процесс планируют в этом году."Это еще один шаг к цифровой поликлинике будущего. Мы полностью освободим картохранилища, эти помещения будут использованы с пользой для врачей. Причем они смогут сами выбрать, что это будет - комната отдыха, комната для учебных тренингов или что-то другое", - говорит Анастасия Ракова.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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