Москвичи стали вдвое чаще пользоваться электронными медкартами

Москвичи пользуются электронными медкартами немногим более двух лет и уже забыли, что такое очереди в регистратуру и пугающая фраза "вашу карточку потеряли". У меня, например, карту в поликлинике однажды потеряли навсегда, а вместе с ней и результаты всех анализов, записи врачей и многое другое.

Потерять историю болезни порой очень неприятно, так как без нее невозможно отследить динамику заболевания или, например, как врачам сравнить показатели крови с теми, что были пару лет назад? Сейчас вся информация у москвичей, касающаяся здоровья, не только под надежной защитой, но и в постоянном доступе как у врачей, так и у самих пациентов. Итак, как же это работает?

Анализы онлайн

Напомню, электронная медкарта представляет собой цифровую копию привычной нам еще с советских времен бумажной истории болезни. Помните эти толстые книжки с вклеенными разномастными анализами и записями врачей от руки, в которых потом плохо разбираются сами доктора? В электронной карте почерк расшифровывать не нужно - всю информацию врачи вводят туда с помощью компьютера по определенному стандарту, так что прочитать записи там труда не составляет. Помимо результатов осмотров в цифровой карте есть данные о прививках, в том числе от коронавируса, анализах, тестах, больничных и многом другом. Причем функционал сервиса постоянно расширяется.

На днях, например, получить доступ к карте стало возможным без введения кода из СМС, что раньше приходилось делать всякий раз, желая взглянуть на результат последнего ПЦР-теста или другие данные. Вместо кода для входа в приложении "ЕМИАС.ИНФО" достаточно отпечатка пальца или Face ID, то есть простого взгляда в камеру смартфона. Конечно, эти продвинутые функции должен поддерживать ваш телефон, но сегодня они доступны даже в самых бюджетных моделях.

"Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике, - напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Новая возможность сэкономит время горожан и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по ПИН-коду из СМС, таким образом, пользоваться приложением с медкартой стало еще удобнее. Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии".

Да, если ваш телефон не поддерживает биометрию или вы просто не пользуетесь этой функцией, то можно воспользоваться постоянным коротким кодом вроде того, что нужно вводить в банкомате для доступа к банковской карте. Главное, не забудьте обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе.

После этого система сама предложит придумать короткий код доступа и настроить другие способы авторизации. "Данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше", - подчеркивают в мэрии.

В зоне доступа

Неудивительно, что число пользователей электронной медкарты постоянно растет, как и количество обращений к ней. За прошлый год горожане обратились к сервису без малого 40 миллионов раз, то есть в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Ежемесячно москвичи заходят в медкарту в среднем 3,2 миллиона раз, подсчитали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

В общей сложности электронными историями болезни пользуются более четырех миллионов москвичей. Оформить доступ в прошлом году стало проще - обладателям полной учетной записи на mos.ru больше не нужно ждать несколько дней проверки данных. При этом карта есть у всех пациентов поликлиник, врачи пользуются ими, даже если пациент еще не оформил себе доступ. Во время пандемии цифровые истории болезни оказались очень актуальны - врачи могут быстро понять, какие хронические заболевания есть у пациента, какие исследования он проходил и т.д.

В карте можно не только увидеть результаты сданных в поликлинике анализов, но и загрузить собственные медицинские документы

Помимо очевидных плюсов у медкарты есть и не самые заметные. Например, там можно не только увидеть результаты сданных в поликлинике анализов, но и загрузить собственные медицинские документы. Я, например, недавно сдавал анализы в частной лаборатории возле дома. А на прием к врачу записался в обычную поликлинику. Раньше в такой ситуации приходилось либо распечатывать результаты заранее, либо показывать их доктору на маленьком экране телефона. Всем это было неудобно. Теперь же я просто загрузил в медкарту и анализы, и выводы врачей частных клиник, у которых бывал до этого. Терапевт в поликлинике открыла все это на собственном компьютере и спокойно изучила.

Другая ситуация. Несколько лет назад в федеральном медцентре у меня попросили выписку из медкарты поликлиники. Дозвониться до нее не получалось, поэтому пришлось ехать самому. В регистратуре "обрадовали" - пишите заявление и через пару-тройку дней приезжайте за выпиской, по-другому никак. Само собой, забрать бумагу можно только в будни в рабочее время. В конце концов оказалось, что в выписке еще и не было всей необходимой информации, а на руки карточку никогда не давали - иногда врачи отдавали ее только для визита к доктору в соседний кабинет, но просили спрятать и никому больше не показывать. В общем, узнать что-то о собственном здоровье из собственной карты было крайне трудно.

Сейчас ни о каких выписках вообще можно не думать. Во-первых, у многих врачей есть доступ к ЕМИАС, и все, что нужно, они могут посмотреть сами. Во-вторых, зайти в карту можно в приложении на мобильном и показать все оттуда. Или вообще скачать нужную информацию и отправить врачу по электронной почте.

Кроме того, недавно в медкарте появился персонализированный региональный календарь детских прививок. "Календарь интерактивный и наглядный, а цветовые подсказки помогут родителям сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать, - объяснила Анастасия Ракова. - Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьезных инфекций и тяжелых осложнений".

Календарь уже доступен в медкарте на сайте mos.ru в разделе "Мои прививки". Скоро его можно будет посмотреть и в мобильной версии карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Кстати

Комната отдыха вместо склада

Электронные медкарты активно внедряют и в столичных детских поликлиниках. На них уже полностью перешла треть таких учреждений, а завершить этот процесс планируют в этом году."Это еще один шаг к цифровой поликлинике будущего. Мы полностью освободим картохранилища, эти помещения будут использованы с пользой для врачей. Причем они смогут сами выбрать, что это будет - комната отдыха, комната для учебных тренингов или что-то другое", - говорит Анастасия Ракова.