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15.02.2022 19:40
Рубрика: Экономика

На праздники туристы поедут на Дальний Восток и за границу

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Популярность Москвы и Санкт-Петербурга во время праздничных дней 23 февраля и 8 Марта в этом году снизилась примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали "РГ" представители туриндустрии. Вместо двух столиц российские туристы устремились в Иркутск, Калининград и Стамбул.
По сравнению с 2021 годом спрос на Москву упал на 30%, теперь туристы летят за крабом на Дальний Восток. Фото: Сергей Михеев По сравнению с 2021 годом спрос на Москву упал на 30%, теперь туристы летят за крабом на Дальний Восток. Фото: Сергей Михеев
По сравнению с 2021 годом спрос на Москву упал на 30%, теперь туристы летят за крабом на Дальний Восток. Фото: Сергей Михеев

Антиковидные ограничения мало сдерживают туристов, к тому же открытых зарубежных направлений стало больше. Сейчас многие из тех, кто собирался в поездку, уже забронировали перелеты и туры, говорят представители туристического рынка. Короткие туры выходного дня по-прежнему пользуются спросом, но интерес сместился к дальним направлениям и более продолжительному отдыху. Некоторые туристы объединяют праздничные дни с отпуском и увеличивают продолжительность отдыха, отмечают в компании Anex Tour. В туры по России туристы поедут на горнолыжные курорты - Красную Поляну, Шерегеш или на южные курорты.

Фото: Сергей Михеев
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Купить десятидневный тур, чтобы отметить 23 февраля в Сочи или Крыму с завтраками можно примерно за 26-28 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом, приводят данные в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самостоятельные туристы также стали больше интересоваться не самыми известными направлениями. Хотя в запросах на 23 февраля традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи, по сравнению с 2021 годом столица потеряла почти 30% спроса, отмечает представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Поездками в Симферополь и Екатеринбург стали интересоваться на 20% меньше. При этом на 50% возросла популярность Калининграда и на 40% - Иркутска.

На 8 Марта тенденция та же. Снизилась популярность Москвы. Но туристы утратили также интерес к южным направлениям, хотя в марте там уже солнечно и тепло. Количество запросов на перелеты в Сочи и Краснодар снизилось на 25%, а в Минеральные Воды - на 40%. Между тем, в числе самых популярных направлений - Ростов-на-Дону, Мурманск. Сходные данные приводят аналитики сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Переориентируются путешественники на Калининград, Челябинск, а также на Стамбул. Спрос на Турцию у самостоятельных туристов на 8 Марта вырос в два раза. Кроме того, некоторые российские путешественники в праздничные дни полетят в Баку и Ереван.

Перелеты по России на 23 февраля и 8 Марта стоят в среднем 5-7 тысяч рублей за пассажира в один конец, а туры - 26-28 тысяч рублей на двоих с перелетом

Стоимость перелета внутри страны вполне сопоставима с самыми популярными зарубежными направлениями.

Билеты в Москву туристы в среднем приобретают за 5,2 тысячи рублей за человека в один конец, в Сочи - за 6 тысяч рублей. Столько же примерно стоят перелеты в Екатеринбург, Мурманск, Уфу. Путешествия на самолете в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды стоят дешевле - до 5 тысяч рублей за человека в один конец. Дороже всего обходится путешествие на Дальний Восток. Средний чек поездки в Иркутск составляет 11 тысяч рублей, а в Красноярск - 7,8 тысячи рублей за человека в один конец.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Евгений Гайва

За рубеж также можно улететь по сходным ценам. Перелет в Стамбул стоит в среднем около 7 тысяч рублей за человека в одну сторону. Билеты в Ереван туристы приобретают в среднем за 5,7 тысячи рублей, а в Баку - за 8 тысяч рублей.

За границу, по данным "Туту.ру", в конце февраля отправятся примерно 12-13% всех путешественников. На выходные дни с 5 по 8 марта доля зарубежных бронирований пока немного ниже и находится на уровне 8-9%. Но аналитики объясняют это тем, что туристы по-прежнему пока предпочитают покупать билеты за границу за одну-две недели до вылета.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Так же предпочитают действовать и организованные туристы. Увеличение числа заявок на зарубежные туры ожидается к середине февраля, рассказывают в Anex Tour. Выбор направлений в этом году стал шире, потому поменялся и список самых популярных стран. Занзибар и Мальдивы уступили место Египту, Доминикане, ОАЭ и Вьетнаму. Также пользуется спросом Куба.

Ближе к праздничным датам соотношение популярности различных стран может поменяться, но лидером, как в прошлом году, будет Турция.

Самые доступные туры в Стамбул на 10 ночей можно купить за 43 тысячи рублей на двоих с перелетом и завтраками. Но зарубежный отдых дорожает. По сравнению с допандемийным периодом 2020 года средние цены на десятидневные туры с перелетом в конце февраля выросли на 40-80%, указывают в АТОР.

Заметнее всего подорожали пляжные направления. Поездка на 10 дней на Красное море в Египет на 23 февраля или 8 Марта обойдется в 80,4 тысячи рублей на двоих. Это в два раза дороже, чем в январе. Но это самое доступное пляжное направление. Десятидневный тур в бюджетном отеле в Таиланде с завтраками обойдется в 104-105 тысяч рублей на двоих. Стоимость поездки на Мальдивы и Сейшелы на праздники в бюджетные отели с завтраками стартует от 150-160 тысяч рублей на двоих. На этом фоне привлекательно выглядит Доминикана. Туры туда на 10 дней с питанием "все включено" можно купить за 163 тысячи рублей на двоих с перелетом.

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