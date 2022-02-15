На востоке Москвы прорыв трубы привел к остановке движения транспорта

В Москве полностью перекрыто движение по Рязанскому переулку из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта города.

По данным ведомства, прорыв трубы с кипятком произошел в районе дома N1. Полностью перекрыто движение от Басманного переулка до Рязанского проезда. "На месте происшествия дежурят экипажи ДПС, рассматривается вопрос о перемещении припаркованного транспорта, в целях безопасности, а также исключения помех при работе городских коммунальных служб", - сообщает Telegram-канал.

Водителей и пешеходов просят выбирать другие маршруты передвижения.

Пока неизвестно, выключили ли отопление в близлежащих жилых домах. Информация уточняется.