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15.02.2022 21:27

Начались испытания еще одной назальной вакцины

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 35(8683)
Начались испытания еще одной назальной вакцины против COVID-19, ее разработали в компании "Генериум". Одновременно продолжаются исследования аэрозольной формы "Спутника". Разрешение минздрава на проведение испытаний было получено в конце декабря. Сначала предстоит проверить безопасность и иммуногенность препарата, а полный цикл испытаний планируется завершить к концу 2023 года. Вакцинация будет двукратной: обе дозы будут вводиться в виде спрея в нос с определенным интервалом, пояснили "РГ" в "Генериуме". Исследования организованы в Москве, Петербурге, Саратове, Смоленске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Саранске, в них примут участие несколько сотен добровольцев.

В столице к испытаниям уже приступили, сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - написал мэр.

В чем преимущества назальной вакцины?

"Я хорошо отношусь к назальной вакцине. Ее плюсы для защиты от респираторных инфекций очевидны, - считает известный биолог, научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. - Поскольку для вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, входные ворота - наши слизистые, логично выстроить барьер в носу и глотке, на входе в организм. В отношении лиофилизированной вакцины Центра Гамалеи, которую разводили и использовали в качестве назального раствора, такие данные были получены ранее". При этом, отметила Баранова, применение назальной вакцины позволяет выстроить два уровня защиты - на слизистых и в крови.

"Если в испытаниях подтвердится, что назальная вакцина будет работать, тогда мы решим проблему нестерилизующего иммунитета. Известно, что вирус может попасть на слизистые привитого и размножаться там. Такой человек может не болеть сам, но выделять вирус и заражать окружающих. Если его слизистые будут защищены, он перестанет быть источником инфекции", - пояснила эксперт.

В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19
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