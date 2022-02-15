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15.02.2022 18:28
Рубрика: Власть

Нацпроект "Производительность труда" помог тульской фармацевтической компании

Текст: Татьяна Кузнецова, Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Тульская фармацевтическая компании два года назад вошла в нацпроект "Производительность труда". По расчетам, время производственных процессов очень скоро сократится здесь на 40, а выработка увеличится на 20 процентов.

Компания выпускает более 100 наименований лекарственных препаратов, семь из которых относятся к списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В качестве пилотного проекта выбран процесс производства суппозиториев (свечи). Рабочая группа из сотрудников компании и экспертов Регионального центра компетенций составила план по увеличению выпуска продукции из 20 мероприятий. Среди них - автоматизация маркировки продукции "честный знак". "Раньше этот штрихкод ставили вручную. Представьте, - говорит начальник смены Александр Алексеенко, - идет конвейер, свечи упаковывают в коробочку. А потом на выходе их из коробочки вручную вытаскивают, чтобы поставить код. Ручная агрегация требовала двух человек, сейчас работает один. И таких вроде бы мелочей обнаружилось множество".

48% - на столько увеличивается в среднем выработка на предприятиях, которые участвуют в национальном проекте "Производительность труда"

Изменили организацию рабочего места, и упаковщицам стало удобнее работать, техпроцесс ускоряется. Впрочем, о конечном результате можно будет судить через пару месяцев. А у компании "Алтайвитамины" (г. Бийск) уже есть результаты. На пилотном потоке, где изготавливают витамины "Ревит", удалось увеличить выработку на 30 процентов и на треть сократить время протекания процессов. В ближайшие два года предприятие планирует добиваться такого же увеличения выработки на всем производстве. Оптимизировать работу пилотного участка на первом этапе тоже помогали специалисты Регионального центра компетенций и привлеченные эксперты. При поддержке центра 13 работников освоили технологии бережливого производства, а в конце прошлого года еще 15 сотрудников прошли обучение на "Фабрике офисных процессов". По словам руководителя проектов Светланы Миняевой, это позволило создать команду, которая готова обеспечивать совершенствование производственных процессов. На предприятии уже составили план внедрения инструментов бережливого производства на всех участках до конца 2023 года.

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