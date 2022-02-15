Наталья Сергунина: На Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка к Всемирному дню НКО

На Никитском бульваре к Всемирному дню некоммерческих организаций открылась фотовыставка "Город неравнодушных. Призвание". Она знакомит москвичей с программами столичных НКО для горожан.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что всего представлено более 30 снимков. Посмотреть экспозицию можно до 3 марта включительно.

"В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО. В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности: одни помогают многодетным семьям, инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, другие поддерживают добровольчество, работают с молодежью и заботятся об экологии", - рассказала заммэра.