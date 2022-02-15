Оборот крупных маркетплейсов увеличился на 108 процентов

Оборот крупных маркетплейсов увеличился за прошлый год на 108 процентов и составил более 700 миллиардов рублей, при этом совокупное число заказов выросло до 405 миллионов. С учетом таких темпов развития одной из наиболее востребованных профессий в 2022 году станет маркетплейс-менеджер.

Данная специализация появилась недавно, но быстро стала популярной - в 2018 году на онлайн-сервисах по подбору персонала было опубликовано только 12 вакансий, а к 2020-му их количество перешло границу в 1700 запросов. Сейчас на сервисах по поиску работы размещено более трех тысяч вакансий, что на 54 процента больше, чем в прошлом году.

Но легко ли выбрать эффективного менеджера маркетплейсов в 2022 году? Прежде всего необходимо определить приоритетные для конкретного бизнеса площадки и узнать их требования к оформлению карточек товара. Так проще будет утвердить список обязанностей для сотрудника.

Одним из факторов, усложняющих работу HR-специалистам по подбору представителей новых профессий, является непонимание, что должен делать, в частности, маркетплейс-менеджер. Около 87 процентов вакансий содержат полный перечень обязанностей департамента маркетинга, включая документооборот и разработку рекламных акций. Это в корне неверный подход, так как менеджер маркетплейсов является более узконаправленным специалистом, сравнимым больше с SMM-щиком, занимающимся развитием социальных сетей. В связи с этим, какой бы уровень заработной платы ни был отражен в размещенной вакансии и каким бы опытом ни обладал соискатель, развитие маркетплейса до высокой рентабельности требует усилий целой команды.

В идеале это должен быть маркетолог, который взял бы на себя анализ рынка, потребительских предпочтений и действий конкурентов, а также сформировал маркетинговую стратегию по продвижению компании в маркетплейсе, основываясь на полученных данных. Далее необходимы фотограф, дизайнер (редко эти специалисты сочетаются в одном кандидате), которые будут отвечать за визуальное оформление карточек товаров, играющее значимую роль в эффективности продаж. Непосредственно менеджер маркетплейса занимается размещением этого контента, сопровождая его продающим текстом и учитывая требования каждой площадки, регулярно обновляет информацию при расширении ассортимента товаров, контролирует их выдачу в поиске маркетплейса.

Около 87 процентов вакансий содержат полный перечень обязанностей департамента маркетинга

Однако не каждый бизнес может позволить себе департамент маркетинга, поэтому у HR-специалистов уходит достаточно много времени на первичный отбор кандидатов на должность. Внимание обращается на знания иностранных языков для выхода на международные площадки, желаемую оплату труда и режим работы: полный рабочий день в офисе или дома, частичная занятость. Это необходимо уточнять при первой встрече, так как опытные специалисты имеют несколько заказчиков и важно понимать, насколько соискатель справится с нагрузкой еще одного клиента.

Опыт работы и кейсы, подтверждающие ее эффективность, - главные козыри для соискателей должности менеджера маркетплейсов. Например, при подборе сотрудника для одного из игроков сегмента e-commerce использовались различные методы. В основном это кейсовый метод, который стал популярен у многих HR-специалистов, уделяющих большое внимание технике продаж у соискателя. Например, соискателю на должность менеджера предлагают пройти тест, выбрав из предложенных вариантов ответ на вопрос, в чем заключается основная задача менеджера по продаже, отметив главные этапы продаж, предложив вариант уточнения размера отгрузки. Также вопросы в тесте могут касаться проведения презентаций разных категорий товара, выявления истинных потребностей клиента, тонкостей оформления сделки, выстраивания партнерских взаимоотношений с потребителем.

Отмечу, что из 100 вакансий различных компаний в 80 предлагают достаточно комфортные условия работы: пятидневный график, возможность удаленки, конкурентную зарплату, обучение и профессиональное развитие, молодой коллектив и отсутствие командировок.

Каждый второй менеджер маркетплейсов сталкивается с переработками, что объясняется регулярным обновлением ассортимента интернет- и офлайн-магазинов

Но при всех преимуществах профессия имеет свои недостатки. Например, к ним можно отнести работу в режиме многозадачности: стандартный рабочий день такого сотрудника подразумевает несколько оперативных задач - от общения с поставщиками до анализа конкурентов. Практически каждый второй менеджер маркетплейсов сталкивается с переработками, что объясняется регулярным обновлением ассортимента интернет- и офлайн-магазинов, согласно быстро меняющимся потребительским предпочтениям. Кроме того, от количества отработанных часов и формата работы зависит доход менеджера: на удаленке обычно зарплата ниже.

Как бы то ни было, 87 процентов предпринимателей планируют инвестировать в свой бизнес в 2022 году, в том числе плотнее работать с маркетплейсами и расширять ассортимент на них. Стимулом к этому станет прогноз по росту доли е-commerce в мировом обороте розничной торговли до 25 процентов к 2024 году. Это ужесточит требования к соискателям на должность менеджера маркетплейсов, так как каждый участник сегмента онлайн-торговли будет искать перспективного, опытного сотрудника для рентабельности создания маркетплейса для своего бизнеса.