Собянин: Московские коммунальщики справились с вызовами зимы

Зима в столице выдалась самой снежной за последние четыре года. Сугробы уже выросли высотой больше полутора метров, и все еще подрастают, да и таять, по прогнозам метеорологов, начнут не раньше середины марта. Тем не менее дороги в городе чистые, транспорт движется без перебоев. Даже пробок стало меньше, отмечает в международном рейтинге нидерландская компания Tom-Tom, переместив российскую столицу по загруженности магистралей с первого на второе место. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что коммунальщики столицы достойно выдержали выпавшие на их долю испытания в такой непростой период. Об этом он заявил, побывав в производственном комплексе "Очаково" ГБУ "Автомобильные дороги".

"Эта зима была одной из самых сложных за последние годы, а 2021 год оказался вообще самым холодным за последние 15 лет, - сказал глава города. - И все это еще наложилось на пандемию, пик заболеваемости которой был рекордным за все время. И хотя зима еще не кончилась, но уже можно сказать, что жилищно-коммунальный комплекс справился с уборкой в городе снега, гололеда и наледи, и конечно, надежным энергообеспечением".

ГБУ "Автомобильные дороги" - крупнейшее в столице коммунальное предприятие, в апреле ему исполнится 90 лет. Но еще десять лет назад, придя на пост мэра Москвы, Собянин застал его небольшим трестом с устаревшим автопарком и всего 500 работниками. Теперь в штате этой мощной компании 32 тысячи специалистов. Не мигранты, как принято считать, а 40 процентов штатных работников - москвичи, остальные 60 процентов - жители российских регионов, таких как Брянская, Смоленская, Калужская, Тамбовская, Ярославская и другие близлежащие к столице области. В распоряжении у них 7, 2 тысячи современных дорожно-уборочных машин, 90 процентов из которых - отечественного производства.

Управлять такой техникой могут только настоящие профессионалы, а потому предприятие тесно сотрудничает с 25 колледжами и 16 вузами страны. Многие студенты этих учебных заведений сначала приезжают в столицу на практику, а со временем становятся кадровыми работниками. В самые же снежные дни на уборку городских дорог в Москве и очистку крыш от сосулек и наледей выходит до 100 тысяч коммунальщиков.

Отвечает компания "Автомобильные дороги" за состояние 40 процентов всех московских дорог, среди которых самые важные, такие как улица Тверская, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД, Ленинградский проспект и проспект Мира, а так же многие другие магистрали. Причем, не только за их своевременную уборку, но и ремонт и даже за уход за всеми зелеными насаждениями.

Не допустили ни одного аварийного отключения и ресурсоснабжающие службы. Как доложил мэру заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях всегда наготове свыше 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад, оснащенных всей необходимой техникой и аварийными источниками электроснабжения.