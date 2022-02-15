Свободных торговых помещений в центре столицы становится меньше

В 2021 году минимальный размер ставок на рынке стрит-ретейла в Москве сократился с 30 тыс. до 25 тыс. рублей за кв. м в год, сообщает Knight Frank. Максимальная ставка находится на уровне 230 тыс. руб./кв. м.

Дороже всего арендовать торговые площади на Никольской, Тверской улицах, в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту. При этом максимальный рост верхней границы по сравнению с предыдущим годом наблюдался на Пятницкой (+56%), Тверской (+47%) улицах и на Арбате (+33%). Многие вышедшие на рынок лоты располагаются рядом с метро, среди основных пешеходных потоков и имеют небольшую площадь - до 100 кв. м, что делает помещения универсальными для многих сфер бизнеса, следовательно, ставка на них выше средних показателей, объясняют эксперты.

В 2020 году максимальные ставки росли за счет вывода на рынок дорогостоящих помещений вследствие массовых закрытий (их было на 40,7% больше, чем в 2021 году). В 2021 году количество запросов опередило число свободных лотов на рынке стрит-ретейла в 1,5-2 раза. Вакантность плавно снижается.

Минимальный размер ставок был на Садовом кольце. При этом снижение нижней границы ставки аренды было отмечено в большинстве ключевых торговых коридоров города: на 8-31% в зависимости от улицы.

В 2022 году интерес со стороны потенциальных арендаторов к помещениям стрит-ретейла сохранится, считает директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирина Козина. Также ожидается увеличение ставок во многих ликвидных локациях - из-за роста нового качественного предложения за счет коммерческих площадей в составе жилых проектов или в результате реконструкции исторических зданий.