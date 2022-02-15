Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:23 15.02.2022

Свободных торговых помещений в центре столицы становится меньше

В 2021 году минимальный размер ставок на рынке стрит-ретейла в Москве сократился с 30 тыс. до 25 тыс. рублей за кв. м в год, сообщает Knight Frank. Максимальная ставка находится на уровне 230 тыс. руб./кв. м.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Составлен рейтинг недвижимости, интересной инвесторам

Дороже всего арендовать торговые площади на Никольской, Тверской улицах, в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту. При этом максимальный рост верхней границы по сравнению с предыдущим годом наблюдался на Пятницкой (+56%), Тверской (+47%) улицах и на Арбате (+33%). Многие вышедшие на рынок лоты располагаются рядом с метро, среди основных пешеходных потоков и имеют небольшую площадь - до 100 кв. м, что делает помещения универсальными для многих сфер бизнеса, следовательно, ставка на них выше средних показателей, объясняют эксперты.

В 2020 году максимальные ставки росли за счет вывода на рынок дорогостоящих помещений вследствие массовых закрытий (их было на 40,7% больше, чем в 2021 году). В 2021 году количество запросов опередило число свободных лотов на рынке стрит-ретейла в 1,5-2 раза. Вакантность плавно снижается.

Минимальный размер ставок был на Садовом кольце. При этом снижение нижней границы ставки аренды было отмечено в большинстве ключевых торговых коридоров города: на 8-31% в зависимости от улицы.

В 2022 году интерес со стороны потенциальных арендаторов к помещениям стрит-ретейла сохранится, считает директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирина Козина. Также ожидается увеличение ставок во многих ликвидных локациях - из-за роста нового качественного предложения за счет коммерческих площадей в составе жилых проектов или в результате реконструкции исторических зданий.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
14.02.2022

Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Правительство РФ выделило семь типов регионов в зависимости от ситуации с ипотекой: где-то спрос опережает предложение, где-то наоборот. По результатам анализа будут подготовлены меры по "точечному" продлению льготной программы

Земля
09.02.2022

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Вдвое больше объектов зарегистрировал Росреестр по дачной амнистии в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, это на 128% больше, чем годом ранее

Земля
08.02.2022

Участки с "временным" статусом надо оформить до марта

Участки с "временным" статусом надо оформить до марта

Владельцам участков, недооформивших землю в Росреестре, стоит сделать это до начала марта. С начала весны участки с "временным" статусом в ЕГРН будут переведены в статус "архивных", напоминает Росреестр