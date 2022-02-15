Тульского экс-полицейского заподозрили в пытках электрошокером

Тульские следователи объявили в розыск бывшего сотрудника отдела МВД по Узловскому району. Экс-полицейского подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с применением оружия или спецсредств (часть 3 статьи 286 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2021 года оперуполномоченный райотдела полиции пытал электрошокером девушку, вызванную в отдел для дачи показаний по делу о хулиганстве, рассказали в управлении СК РФ по региону.

Когда уголовное дело возбудили в отношении самого оперативника, он скрылся и был объявлен в розыск. По ходатайству следствия суд заочно арестовал его.