Воронежцы получили 40 лет на двоих за убийство профессора

Воронежский областной суд вынес приговор по делу об убийстве 57-летнего профессора химфака ВГУ Вячеслава Кузнецова.

Ученый пропал в марте 2020 года. Спустя три месяца правоохранители вышли на след его предполагаемых убийц. Нашли двух мужчин 35-ти лет и 31 года по деньгам, похищенным со счета профессора - на них один из фигурантов купил биткоины в Магнитогорске. Тогда же обнаружилось и тело убитого - его расчленили и хранили в контейнерах с кислотой. Один из обвиняемых оказался давним другом и учеником профессора, занимался под его руководством научной работой, отметили в прокуратуре региона.

Сначала мужчины сознались в убийстве, но затем стали отрицать свою вину, утверждая, что не желали смерти профессора, добавили в региональном СК.

Суд признал воронежцев виновными в убийстве, разбое, незаконном проникновении в жилище, похищении паспорта и приговорил 35-летнего к 21 году, а 31-летнего - к 19 годам лишения свобода в колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.