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15.02.2022 18:51
Рубрика: Происшествия

Украинский неонацист заочно арестован в Москве

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Басманный суд Москвы 15 февраля заочно арестовал лидера и основателя украинской неонацистской группировки "М.К.У." (Маньяки: культ убийства) Егора Краснова. Молодого человека обвиняют в России в особо тяжких преступлениях. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову, обвиняемому по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде заочного ареста на срок 2 месяца с момента его задержания или выдачи в РФ", - рассказали в суде.

Ранее сообщалось о задержании Краснова на Украине. Что именно ему вменяется на родине, не уточнялось. Но скорее всего, то же самое, что и в России. Поскольку свою кровавую деятельность неонацисты распространяли и на Россию, и на Украину, и на Беларусь, и на некоторые другие страны. В настоящее время Краснова содержат в следственном изоляторе города Днепр (бывший Днепропетровск).

К слову, Краснов был уже ранее объявлен Следственным комитетом России в федеральный и международный розыск. Заочный арест понадобился для того, чтобы к разыскным мероприятиям подключился Интерпол.

Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, инструкции по изготовлению бомб, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях

А вот рассчитывать на украинские власти не приходится. С Россией в правовом плане соседи с некоторых пор практически не сотрудничают.

В конце апреля прошлого года в ФСБ России сообщили о задержании в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.". По версии следствия, они планировали массовые убийства в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове. Кроме того, им вменили подготовку подрывов зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, инструкции по изготовлению бомб, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Кроме того, оперативники обнаружили видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленные главарю неонацистской организации Егору Краснову.

В СК России сообщали, что гражданин Украины Егор Краснов "посредством переписки в соцсетях склонил гражданина РФ Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам". Нарзяева в январе 2021 года Мособлсуд признал психически нездоровым и отправил на принудительное лечение. А в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." - несовершеннолетний житель Тамбовской области, планировавший взорвать здание общежития одного из вузов Тамбова.

Также отдельный эпизод преступной деятельности, связанной с интернет-сообществом "М.К.У.", расследуется в Саратовской области.

По некоторым данным, члены "М.К.У" могут стоять и за подрывом в августе прошлого года рейсового автобуса в Воронеже. Тогда 2 пассажира погибли, а еще два десятка пострадали. Следствию так и не удалось пока раскрыть это преступление.

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