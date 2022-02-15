В чем польза маркировки молока, сметаны и сыра

В прошлом году в РФ была введена обязательная маркировка молочной продукции: с июня - мороженого и сыров, с сентября - молочки со сроком годности больше 40 дней, с декабря - более скоропортящейся, годной 40 дней и меньше. С 20 января нынешнего года в торговых точках начали сканировать коды маркировки при продаже мороженого и сыров с передачей сведений в систему с использованием онлайн-касс. С 31 марта и 1 июня так же сканировать будут прочие группы молочной продукции. Полностью же процесс внедрения новой системы идентификации должен завершиться к концу 2023 года. Как он идет на молокоперерабатывающих предприятиях и где дает сбои, выяснила корреспондент "РГ".

Со сканером в руке

Несмотря на то что маркировка сыра, творога, сметаны и всего прочего, что делается из молока, активно "шагает по стране", покупатель новшество пока не распробовал. Человек, сканирующий через приложение "Честный знак" (ЧЗ) на смартфоне код Data Matrix на упаковках продуктов в молочном отделе супермаркета, - явление еще редкое. Потребители в массе своей о такой возможности не знают. Что-то слышали, да, но пользоваться этим не обучены.

Между тем штука чрезвычайно полезная. Ведь на любой упаковке масла, молока, мороженого, творожка, сыра вдобавок ко всей необходимой информации должен теперь присутствовать значок, напоминающий QR-код, но без квадратиков по углам. При наведении на него камеры смартфона с вышеназванным приложением на экране появляется сообщение, что продукт проверен, произведен действительно в тот день, который указан на упаковке, и содержит исключительно то, о чем там же заявлено. Кроме того, система информирует, сколько дней осталось до окончания срока годности продукта, кричит красным цветом, если он просрочен, предлагает ознакомиться с сертификатом ветеринарного контроля и даже сообщает Ф. И. О. ответственного лица, а подчас и его телефон.

В общем, для потребителя - сплошная радость. Просканировав таким образом продукт, он может быть уверен, что купил качественный и легальный товар (правда, несколько подорожавший из-за такой модернизации). А вот производители молочки в плюсах для себя еще не разобрались и пока подсчитывают затраты.

- Несомненно, финансовые вложения получаются очень большие, потому что специализированное оборудование - дорогое, - говорит начальник отдела автоматизации рыбинской компании "РАМОЗ" Надежда Вороненкина. - Например, для мороженого у нас куплен перемотчик - это что-то вроде мини-типографии, через которую мы прогоняем упаковку и наносим на нее коды маркировки. Для остальной молочной продукции приобрели несколько видов аппликаторов, термотрансферные принтеры. Заказанные в ЧЗ коды печатаются на принтерах, потом загружаются в аппликатор, и он автоматически поштучно эти коды наклеивает. Кроме того, мы договорились с типографией, и практически половина кодов наносятся на упаковку прямо там - это проще и быстрее, чем их наклеивать. Поэтому в перспективе коды на всю "молочку", кроме мороженого, планируем наносить там.

Система информирует, сколько дней осталось до окончания срока годности продукта, сообщает, если он просрочен, предлагает ознакомиться с сертификатом ветеринарного контроля

Есть разные варианты нанесения Data Matrix: кто-то их наклеивает, кто-то печатает непосредственно на стаканчиках и пакетах. Директор другого молокоперерабатывающего предприятия Ярославской области, попросивший не называть его имя, рассказал, что ради удобства нанесения кода им пришлось даже переделывать тару.

В ночную смену

Поскольку появился новый функционал, потребовались дополнительные сотрудники. На "РАМОЗе", к слову, уже трудоустроили четырех человек, и требуются еще двое. Причем эти люди работают по ночам.

- Если мороженое можно ввести в оборот даже через месяц-два, потому что у него срок годности - год, то со скоропортящейся молочной продукцией так не получится. Но если мы ее льем до 12 ночи, когда нам ее вводить в оборот? Только ночью. То есть розлив заканчивается, работники идут домой, а эти сотрудники заступают на смену. По-другому никак, - объясняет Надежда Вороненкина.

Если же предприятие обошлось имеющимися кадрами, их все равно необходимо было обучать.

- По некоторым вопросам у нас обучение продолжается до сих пор, - рассказывает исполнительный директор открытой в прошлом году переславской фабрики мороженого, выпускающей продукцию под брендом "Burёnka Club", Лилия Амбарцумян. Из-за того что на старте процесса маркировки компанию подвели поставщики оборудования, работникам предприятия поначалу приходилось все делать вручную - через личный кабинет в ЧЗ.

- Потом заключили контракт с другой организацией и решили проблему. Сейчас у нас этот процесс полностью автоматизирован, - подчеркивает Лилия Амбарцумян.

При этом в компаниях - переработчиках молока не скрывают, что все понесенные затраты "легли в цену продукции" и оценивают добавку в среднем в 10 процентов. Среди затрат, кстати, немалую долю занимает непосредственный ввод продукции с кодами в оборот, потому что Data Matrix должен проставляться на каждую единицу товара - на любой брикет мороженого, пачку молока, упаковку творога. И каждый такой код обходится предприятию в 50 копеек. То есть ввел в оборот 10 тысяч упаковок молока - заплати за это пять тысяч рублей. Чем мельче тара, тем больше расходов у производителя на поставку товара в торговые сети.

"Но не будешь же упаковывать творог в пятикилограммовые пакеты, кто ж их купит", - сетуют промышленники. А потому пока еще не редкость - попытки новые требования обойти.

- Я теперь в молочные отделы хожу только со смартфоном, куда закачано приложение. И мужа заразила этим, - признается Надежда Вороненкина. - И по нашим наблюдениям, из той продукции, что мы уже "пропикали", примерно половина в оборот введена не была. То есть при сканировании кода в этом случае открывается дата производства, а даты ввода в оборот и ветеринарного сертификата нет. Между тем дата ввода подтверждает, что продукция была налита именно такого числа, какое указано на упаковке. Если этого нет - значит, товар не маркировали и в оборот не вводили.

По мнению специалиста, таким образом часть производителей, очевидно, пытается сэкономить. Но это получается, пока не начались проверки.

- Процедура маркировки серьезно бьет по бюджету, но гораздо больнее будет, если нас оштрафуют, - считает представитель компании - переработчика молока.

Айтишник не по карману

Один из ее коллег из Костромской области (имя по просьбе не называю) признался, что введение маркировки "необычайно осложнило жизнь" молокозаводов, потому что отрасль, по его мнению, в принципе плохо готова к переходу на цифру.

- Представьте себе предприятие в каком-нибудь райцентре, и там внедряется маркировка с электронным документооборотом. А в городе нет айтишников. Или ему нужна такая зарплата, какую предприятию не потянуть. Ведь сегодня зарплата хорошего программиста начинается от 100 тысяч рублей, а там директор столько не получает. И все ссылки на то, что возможен аутсорсинг, удаленка, фриланс, вопрос с ценой не решает. Кстати, индустрия программного обеспечения и технического сопровождения тоже ценники подняла, потому что спрос вырос, - говорит представитель отрасли.

Кроме того, полагают переработчики молока, обязательная маркировка в некоторых случаях усложнила процедуру обеспечения молоком школ, детсадов и больниц, особенно в малых городах, где все это делается часто "от производителя". Но в Костромской области, отмечу, этот вопрос поднял даже губернатор Сергей Ситников, обратившись к местному депутату Госдумы с просьбой отработать на федеральном уровне возможность упрощения процедуры маркировки в случаях, когда продукты поставляются напрямую от производителей в соцучреждения по спецпрограммам (в частности, "Социальное молоко"). По мнению губернатора, маркировка такой продукции, "когда в сельскую школу везут молоко из районного центра при наличии у молокопроизводителей ветеринарных паспортов", сказывается на стоимости, но никак не влияет на качество.

Кстати

По данным Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", размещение кода Data Matrix на упаковке товара позволяет эффективно бороться с контрафактом и контрабандой, защищает легальный бизнес и потребителей, а также позволяет государству повысить собираемость налогов. Код Data Matrix делится на две части: код идентификации, который определяет позицию товара в системе и едином каталоге товаров, и код проверки, или криптохвост, который генерирует оператор с помощью отечественных технологий криптографии. За счет фиксации движения на каждом этапе в системе ЧЗ исключаются появление двойников товара и возможность повторного вывода продукции на рынок, в том числе с истекшим сроком годности.