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15.02.2022 16:13

В Калуге отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

15 февраля в Калуге прошел митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны и других вооруженных конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодежных организаций.

Фото: Калужская гордума
Юрий Моисеев вручил медали членам ветеранских организаций

В митинге приняли участие Глава Городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской Думы, военный комиссар города Калуги Андрей Иванов, депутат Городской Думы, участник боевых действий, подполковник запаса Андрей Голубев.

"15 февраля мы отмечаем 33-ю годовщину окончания Афганской войны, к сожалению, у нас много праздников со слезами на глазах. Сегодня мы отдаем дань памяти тысячам молодых ребят, погибших в Афганистане, - сказал Юрий Моисеев. - Калужане чтут подвиг воинов-интернационалистов, их жертвы не были напрасны, они защищали нашу Родину также как их отцы и деды - ветераны Великой Отечественной. Желаю всем ветеранам Афганистана и других военных конфликтов здоровья, успехов, мира и благополучия. Вечная память павшим!".

Афганская война длилась девять лет, один месяц и восемнадцать дней, в ней приняло участие около миллиона советских солдат.

Порядка трех тысяч уроженцев Калужской области проходили службу в Афганистане, за период боевых действий погибло 46 молодых калужан, двое - пропали без вести.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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