В Липецке пропали двое школьников

Липецкие поисковики попросили помощи у населения в розыске двух мальчишек, пропавших 14 февраля.

Дети в возрасте 10 и 11 лет не вернулись в понедельник с тренировки, сообщил отряд "Лиза Алерт. Липецкая область".

Приметы детей: рост одного - 146 см, плотного телосложения, светлые волосы. Одет в красную куртку, темные спортивные штаны, черные ботинки и красную шапку. Второй мальчик ростом 146 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Одет в черную куртку с желто-синим рисунком, темно-зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки и черную шапку.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о детях, позвонить по телефонам 8(800)700-54-42 или 112.