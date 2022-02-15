В Москве подросток умер на уроке в колледже

Во время занятий в одном из колледжей на севере Москвы умер подросток, сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК.

По предварительным данным, один из студентов принес на занятия рецептурный препарат. Это достаточно сильное сердечное средство, уточняют неофициальные источники. Подросток с товарищами решили проверить, что будет, если лекарство примет здоровый человек. В итоге двум студентам стало плохо прямо во время занятий. Преподаватели вызвали врачей. Один из юношей скончался на месте, за жизнь второго борются в клинике.

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