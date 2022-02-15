В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина

Топовый "тиктокер" Даня Милохин попал в ДТП в центре Москвы. Последствия инцидента молодой человек показал на своей странице в Instagram.

По предварительным данным, Даня Милохин попал под колеса велосипедиста на Земляном валу. Парень наехал на "тиктокера" на большой скорости, но, судя по фотографиям блогера, он отделался ушибами. Официальной информации об этом происшествии пока нет.

Отметим, что Даня Милохин входит в топ-6 самых оплачиваемых блогеров в Tik Tok по версии Forbes. За роликами 20-летнего инфлюэнсера и музыканта следят более 16 миллионов пользователей соцсетей.