В Москве угнали иномарку за два миллиона рублей

В Москве угонщики облюбовали Mitsubishi, припаркованный на улице Борисовские пруды, вскрыли его и завели. Один из злоумышленников уехал на украденной иномарке, а другой скрылся самостоятельно. Ущерб составил 2 миллиона рублей.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что автоворы разобрали похищенный автомобиль на территории арендованного частного домовладения в Подмосковье и продали запасные части и детали.

Преступников задержали оперативники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Братеево и УВД по ЮАО. Ими оказались ранее судимые 28-летний приезжий и 53-летний местный житель. В ходе обыска нашли кузов похищенного автомобиля. Обнаружили и средства угона - электронные и механические приспособления, предназначенные для вскрытия автомашин и запуска двигателей. Изъятое направлено на экспертизу.

Кстати, задержанные оказались серийными угонщиками. Выяснилось, что они совершили еще шесть краж автомобилей в разных районах Москвы. Один из угнанных Kia обнаружен в арендованном ими гараже. Задержанные взяты под стражу.