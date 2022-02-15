В Подмосковье совершено разбойное нападение на стоматологическую клинику

В Подольске произошло нападение на стоматологическую клинику, расположенную на улице Маштакова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что двое налетчиков вошли в помещение клиники, и, угрожая сотрудникам пистолетами, похитили сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой. Общая сумма ущерба составила около 2,5 миллиона рублей.

После нападения преступники направились в гаражный кооператив, расположенный на Парковом проезде. Там они вскрыли похищенный сейф и кассовую ячейку и поделили деньги между собой.

Полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 42 до 50 лет, двое из которых ранее неоднократно были судимы. При силовой поддержке Росгвардии одного из подозреваемых задержали по месту его проживания в Москве. Двое других были задержаны оперативниками в автомобиле на парковке одного из торговых центров, расположенных на бульваре Дмитрия Донского.

Один пистолет и магазин с тремя патронами полицейские обнаружили недалеко от места преступления, второй пистолет изъяли в ходе обыска у одного из задержанных. Обнаружили и часть похищенных денег. Задержанные взяты под стражу.