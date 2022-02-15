В регионах ЦФО озаботились ценами на ПЦР-анализы

Удешевить для граждан диагностику ковида призвали активисты Общероссийского народного фронта. Они провели опросы и мониторинг цен на ПЦР-тесты по всей стране и заявили, что в ряде регионов стоимость анализа на COVID-19 может быть экономически не обоснованной. В 13 субъектах РФ эта услуга дороже двух тысяч рублей, в 11 - ее цена превышает 2,5 тысячи. При этом физическая доступность диагностики заметно улучшилась: бизнес четко реагирует на возросший спрос и предлагает как лабораторные анализы, так и разнообразные экспресс-тесты для самостоятельного применения.

В Воронежской области 44 процента участников опроса ОНФ отметили, что проверялись на ковид бесплатно - в поликлиниках и больницах. Однако пациентам с легкой формой (или контактным лицам, решившим на всякий случай удостовериться в своей безопасности для окружающих) этот анализ обычно не назначают. Поэтому люди обращаются в платные лаборатории, покупают тесты на антиген в аптеках или в автоматах, установленных в ряде городских ТЦ. Так же поступают и те, кому нужно исключить свою заразность, например, по работе или для путешествий. Для двух третей воронежцев (при опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа) тестирование стоило менее 1500 рублей. Больше двух тысяч отдали за анализ лишь четыре процента респондентов.

На Смоленщине двое из пяти опрошенных сообщили, что делали ПЦР-исследование более трех раз. Некоторым пришлось выделить на это из семейного бюджета до 12 тысяч рублей. В отдельных частных лабораториях стоимость ПЦР-исследования превышает две тысячи, и местные "фронтовики" обратились в антимонопольную службу, предлагая проверить обоснованность роста цен.

- Средняя стоимость тест-системы у производителей составляет 300-400 рублей. Значит, 1,5 тысячи рублей и более коммерческие лаборатории получают за свои услуги, - пояснила член ревизионной комиссии смоленского отделения ОНФ Марина Сафонова. - При наличии систем для экспресс-проверки на антиген ковида затраты на проведение теста минимальные. Люди при наличии признаков вирусной инфекции приобретают тесты в аптеках и делают их самостоятельно. Цена - 1200-1500 рублей, что также превышает стоимость закупки в два раза.

Тамбовские лаборатории (как местные, так и федеральные сетевые) берут за ПЦР-анализ на коронавирус от 1100 до 1740 руб. Ивановские - не более 1400.

- В среднем по региону цена ПЦР-теста составляет 1,3 тысячи рублей. Впрочем, я считаю важным продолжать строгий общественный мониторинг стоимости этого исследования. Иначе потом будет сложно удержать цены на приемлемом для населения уровне, что актуально для таких небогатых регионов, как наш, - подчеркнула главврач ОБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" в Иванове Светлана Москвина.

Она напомнила, что полтора года назад, когда в регионе также наблюдался пиковый спрос на ПЦР-тестирование, услуга стоила 100-1600 рублей.

Специалисты по медицинской диагностике отмечают, что по эффективности выявления вируса оба типа анализов (ПЦР и экспресс-тест на антиген) различаются не очень сильно. Метод ПЦР более чувствительный: исследуется генетический материал, и это позволяет определить именно COVID-19, а не какой-то иной вирус. Но для получения корректного результата нужны сосредоточенность и компетентность всех специалистов, задействованных в процессе.

- По данным некоторых исследований, ложноотрицательные результаты дает до 40 процентов тестов. Из-за самих реагентов и аппаратов для ПЦР сбоев почти не бывает. Искажения могут быть связаны с неправильным отбором биоматериала. Палочкой-зондом нужно проникнуть на пять-шесть сантиметров вглубь носоглотки, а у пациентов иногда просто проводят по крыльям носа, где вируса нет! Часто берут мазок из носоглотки (это обязательно), а из ротоглотки - нет. Это тоже снижает вероятность обнаружить вирус. Бывает, что неправильно готовится транспортная среда (жидкость на основе солевого раствора с добавлением консервантов, куда помещают тампон с мазком). Тогда она не сохраняет генетический материал либо конфликтует с лабораторными реактивами, и реакция попросту не идет, - рассказала эксперт по развитию рынка компании "ГЕМ" (производит расходники для лабораторной медицины) Александра Киргинцева.

Средняя стоимость тест-системы у производителей составляет 300-400 рублей

Ложноположительные результаты встречаются довольно редко: когда РНК из пробирки одного пациента попадает в другую (через перчатки персонала или аэрозольно) или в мазке содержится вирус, похожий на COVID-19.

Экспресс-тесты, в отличие от ПЦР, реагируют не на геном, а на белки из внешней оболочки вируса. До получения результата проходит не более 20 минут. Чтобы правильно взять пробу, нужно опять же залезть глубоко в нос. Когда человек берет мазок сам, есть риск, что он "пожалеет слизистую" и получит ложноотрицательный результат. Но если тест будет положительным - можно не сомневаться.

- На второй год пандемии фаворитами в мире стали антиген-тесты для слюны (систем для этого несколько, в России скоро будет зарегистрирована своя). Их результаты официально признаются в ряде европейских стран. В Германии антиген-тесты делают в официальных пунктах, и отрицательный результат позволяет посещать общественные места. В Италии такую диагностику можно пройти даже в аптеках. Она, во-первых, дешевле (стоимость экспресс-систем в несколько раз ниже, чем у тестов ПЦР), а во-вторых, технически проще. Уж со сбором слюны пациент гарантированно справится сам. Чувствительность такого теста ниже, чем у ПЦР, но это даже хорошо: он показывает именно тех, кто максимально активно распространяет вирус и опасен для окружающих, кого надо изолировать. Идеальный вариант для массовых проверок - например, в школах или на предприятиях, - пояснила Киргинцева. - У нас результаты повторного антиген-теста (а не ПЦР) недавно стали признавать в качестве контрольного по окончании карантина. Легально сделать такой анализ теперь можно прямо на приеме у врача, что раньше являлось неслыханным нарушением предписаний Роспотребнадзора.

Эксперты расходятся в прогнозах насчет окончания пандемии COVID-19. Поэтому нагрузку на ПЦР-лаборатории нужно по возможности снижать. Не секрет, что получить ПЦР-тест вовремя - если учитывать, что его "срок годности" бывает ограничен 48 или даже 24 часами, - в регионах порой физически невозможно в связи с большим объемом работы. Сам анализ биоматериала занимает от полутора до четырех часов. Но транспортировка, приемка, накопление проб, компьютерная или ручная обработка результатов могут отнять до двух дней.

Кстати

С поиском новых штаммов коронавируса в большинстве случаев прекрасно справляются оба типа тестов. Дело в том, что при мутациях основные белки и их гены не меняются, а именно на них реагируют и ПЦР-, и экспресс-системы. Но у последних есть некоторое преимущество как раз при выявлении новых модификаций вируса. По словам специалистов, ни один экспресс-тест и большинство ПЦР-систем не покажут, "омикрон" у вас или другой штамм. Для этого требуются более сложные исследования. Однако пациенту все равно, каким штаммом он болеет: все зависит от тяжести инфекции. Легкая "дельта" и "омикрон" будут лечиться на дому одинаково, так же как и цитокиновый шторм в стационаре.