В Смоленске маршрутки оборудуют терминалами для оплаты проезда

Безналичный расчет станет доступен во всех городских автобусах спустя два с половиной года после того, как перевозчиков обязали установить онлайн-кассы. На окончательное решение вопроса мэрия Смоленска отвела еще месяц.

Как сообщила начальник отдела управления ФНС по Смоленской области Светлана Щедрова, установить контрольно-кассовую технику в общественном транспорте следовало в июле 2019 года. Но к настоящему времени полностью выполнили это требование только муниципальные предприятия. В коммерческих маршрутках онлайн-кассы используются не всегда. К тому же есть категория перевозчиков, которые установили терминалы и используют одну кассу в офисе. Данные о транзакциях передаются в налоговую службу, но пассажиры, которые платят по безналу, не получают чека (это нарушение закона о применении контрольно-кассовой техники). Также страдают люди, которым, наоборот, удобно расплачиваться наличными, добавили в ФНС.

Смоленские налоговики получают массу жалоб от граждан, которые хотят оплачивать проезд в маршрутках банковской картой и не имеют такой возможности. Штраф за отсутствие контрольно-кассовой техники составляет 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и 30 тысяч - для организации. При этом карается каждый случай неприменения ККТ. Так что благодаря обращениям смолян перевозчики уже пополнили бюджет почти на полмиллиона рублей.

Через месяц в городе начнутся рейды по маршруткам. Все транспортные предприятия предупреждены. Сослаться на незнание закона или невозможность купить терминал уже не удастся, подчеркнули в мэрии. Нерадивым игрокам рынка пригрозили не только штрафами, но и отзывом свидетельств на право перевозки пассажиров.

Тем временем

Воронежские перевозчики попросили мэрию поднять плату за проезд в городском общественном транспорте. Сегодня тариф составляет 23 рубля при оплате наличными и 21 - по карте. Экономически обоснованным, по мнению различных транспортных компаний, является уровень от 25-27 до 35 рублей. Владельцы автобусов малого класса (маршруток, в которых люди готовы ездить и стоя в неудобной позе, лишь бы добраться побыстрее) готовы на более низкий тариф. Те же, кто по настоянию администрации города приобрел длинномерные машины - более безопасные, просторные, но вне часов пик курсирующие пустыми - настаивают на более резком повышении платы. Председатель совета руководителей автотранспортных предприятий Воронежа Дмитрий Крутских полагает, что в 2022 году тариф должен составлять не менее 29 рублей, а далее его необходимо повысить еще, в связи с удорожанием топлива. Предложения перевозчиков рассматриваются. Новый тариф могут ввести летом.