Водитель калужского такси избил пассажирку

Калужская полиция возбудила уголовные дела о краже и хулиганстве (статьи 158 и 213 УК РФ).

Поводом стал инцидент, произошедший в Обнинске. В местный отдел МВД обратилась дама, рассказавшая о конфликте с водителем такси, на котором девушка в компании знакомых возвращалась домой. После перепалки водитель остановил машину и позвонил знакомым, которые вскоре подъехали.

- Конфликт перерос в драку. Заявительница получила удар в лицо и выронила телефон. Позже она не смогла его найти, - рассказали в УМВД по региону.

23-летний водитель такси задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Ведется розыск остальных участников конфликта.