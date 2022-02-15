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15.02.2022 13:49

Воронежцы начали оформлять гаражи по "амнистии"

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 33(8681)
В регионе улучшили и без того льготные условия регистрации прав на гаражи и землю под ними. Под "амнистию" уже подпали два десятка участков и дюжина построек на них.

Программа стартовала 1 сентября 2021 года, она подразумевает оформление в собственность незарегистрированных объектов недвижимости по упрощенной схеме, напомнила руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова:

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Люди, добросовестно использующие свои гаражи на протяжении многих лет, получили возможность оформить право собственности без сложных процедур, предусмотренных земельным законодательством. Однако сделать это можно будет только до 1 сентября 2026 года.

Наиболее актуально послабление для жителей Воронежа. Оно касается капитальных гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года. Капитальных - то есть сделанных из кирпича, бетонных плит или иных "основательных" материалов, имеющих стены и крышу, прочно связанных с землей (например, фундаментом) и подсоединенных к инженерным сетям. При этом земля, на которой стоит гараж, должна быть предоставлена или передана человеку какой-либо организацией (в частности, работодателем) либо иным образом выделена ему для размещения именно гаража. Также участок может быть образован из территории, предоставленной ГСК, либо распределен гражданину решением общего собрания членов такого кооператива. Гараж не должен быть признан самовольной постройкой.

- В ноябре 2021 года решением Воронежской облдумы был расширен перечень документов, на основании которых можно узаконить гаражи. Теперь оформить право собственности также можно по ордеру на получение квартиры, если в нем упомянуты технические данные дома и земельного участка с гаражом. Такие документы были в обороте до вступления в силу Градостроительного кодекса, - добавил руководитель департамента имущественных и земельных отношений региона Сергей Юсупов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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