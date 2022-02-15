Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 3 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, к 14:00 на опорной станции ВДНХ термометры показали +3 градуса.

"Вероятность установления нового температурного рекорда невелика, но она остается, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Пока в истории самый теплый день был в 1952 году, тогда 15 февраля воздух прогрелся до +3,8. Однако нынешний день войдет в пятерку самых теплых, и точно он самый теплый пока с начала года".