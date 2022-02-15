Жители белгородских пригородов остались без мусоровозов

Жители белгородских пригородов начали жаловаться на разбросанный тут и там мусор. Строгий график вывоза отходов здесь практически никогда не нарушался. С такой же проблемой столкнулись сразу три муниципалитета: Белгородский и Корочанский районы, а также Яковлевский городской округ.

Возмущенные жители по привычке стали писать об этом в социальных сетях, негативные обращения направили и в Центр управления регионом. Больше всего заявлений поступало из частного сектора, жильцы которого выставляют около домов пакеты с отходами. В назначенное время их забирают мусоровозы. К размеренному ритуалу все так прочно привыкли, что стоило один раз не проехать коммунальной машине - и улицы стали похожи на филиалы мусорного полигона. "У нас пакеты уже разорвали собаки", "Кошки собирают соседские объедки", - констатировали белгородцы.

Региональный оператор - компания "Центр экологической безопасности" (ЦЭБ) - еще 31 января опубликовал информацию, что система обращения с коммунальными отходами изменится. Один из перевозчиков - фирма "Экотранс" (работает в регионе более 10 лет) - расторгла договор с регоператором и больше не оказывает услуги сразу в трех густонаселенных муниципалитетах. О конкретных предпосылках этого решения не сообщается. Однако известно, что между региональным оператором и компанией прошла череда судебных разбирательств. По последним данным, "Экотрансу" через Арбитражный суд удалось взыскать с ЦЭБ свыше 16 миллионов рублей задолженности за оказанные услуги. При этом изначально сумма в иске превышала названную почти в два раза. Теперь же, когда перевозчик отказался работать в системе мусорной реформы в значительной части Белгородской агломерации, оказывать услуги вместо него будет непосредственно региональный оператор.

На оперативном совещании в правительстве области курирующий ЖКХ замглавы региона Константин Полежаев сообщил, что ситуация находится под контролем. Он признал, что "некоторое отставание от графика вывоза отходов фиксируют на отдельных территориях в Белгородском районе". В целом же ни к какому мусорному коллапсу решение перевозчика не привело.

Закупить контейнеры за бюджетные средства региональное правительство не имеет права

Тем временем Центр экологической безопасности закупает новые мусоровозы для выполнения договоров с жителями региона: до конца недели в Белгородскую область приехали все 14 машин. Нормализовался и график вывоза отходов.

- И люди есть, - отметил Константин Полежаев. - Некоторых работников ЦЭБ возьмет у бывшего перевозчика.

На маршруты по оставленной территории только в самом начале вышли 36 единиц техники и 51 грузчик. А в ЦЭБ сразу объявили о вакантных местах и для водителей мусоровозов, и для рабочих. В месяц за 11 часов рабочего времени в день, но с чередованием по два рабочих и выходных водителям предложили 46 тысяч рублей до вычета налогов, грузчикам - 28.

Эта ситуация высветила тенденции в развитии системы обращения с коммунальными отходами. Главная - несовершенство инфраструктуры для сбора мусора в ИЖС. Впрочем, разговор об этом то и дело возникает в каждом муниципалитете. Как правило, пока белгородцы выносят и складируют отходы в специальных мешках. Даже если они прочные, красоты сельскому пейзажу такие детали не добавляют. Ну а когда мешки разрывают бездомные животные...

Глава региона Вячеслав Гладков, комментируя ситуацию на оперативном совещании, отметил, что закупить контейнеры за бюджетные средства правительство не имеет права. Поэтому придется разговаривать с жителями на эту тему - в том числе главам муниципалитетов.

- Вывоз мусора в пакетах в современном регионе - это неправильно и странно, - отметил губернатор. - Нужно договариваться с собственниками жилья о приобретении контейнеров. Они должны быть в домовладениях.

В настоящее время предложений контейнеров на рынке масса. Их стоимость варьируется от двух до 2,5 тысячи рублей. Несколько лет назад некоторые фирмы предлагали централизованные закупки с возможностью рассрочки, однако в некоторых муниципалитетах процесс тормозило отсутствие приспособленных под такие ящики мусоровозов. Как разрешится эта проблема теперь, станет известно уже совсем скоро. Вячеслав Гладков отметил также, что проблемы, подобные той, что возникла с "Экотрансом", должны решаться "без лихорадочных действий". Впрочем, их и не было - белгородский регоператор уже вывозил мусор после разрыва отношений с еще одним перевозчиком два года назад. Тогда мусоровозы ждали не вокруг Белгорода, а далеко в восточной части региона. И проблему тоже решили в неожиданно короткие сроки.

Теперь же ясно одно: сделать это удается лишь при наличии необходимой техники и кадрового ресурса у самого регионального оператора. В классической схеме он мог бы лишь регулировать процесс - искать нового перевозчика за пределами региона, ведь вырастить такую компанию моментально в Белгородской области невозможно. При этом он должен быть настолько обеспечен машинами, чтобы перебросить часть мощностей на новый фронт работ моментально. И чиновники, и участники рынка понимают: сделать это нереально, а значит, в работе региональных операторов наметится еще один тренд - они станут увеличивать собственные ресурсы для того, чтобы по необходимости не допустить мусорный коллапс.

Прямая речь

Альбина Дударева, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды:

- Долгое время в сельских поселениях вообще не было периодичного вывоза мусора, была плохо налажена система сбора коммунальных отходов и, конечно же, не было никакой системы их размещения, а тем более - переработки.

Сегодня реформа дошла до поселков и отдаленных деревень. В ней принимают участие и государство, и жители, и бизнес. Но сделать все по-новому и хорошо в одночасье не получается. Нужно с терпением отнестись к тому, что в небольших населенных пунктах порядок еще не наведен, потому что отправлять мусоровозы на большие расстояния - в деревни, где живет мало людей и образуется мало отходов, - очень затратно. При таком логистическом плече все затраты: на бензин, амортизацию автомобиля, на содержание водителя - достаточно велики.

Поэтому, действительно, сбор твердых коммунальных отходов в контейнеры налажен еще не везде. Кроме того, обязанность оснащать территории контейнерами до последнего времени лежала на муниципалитетах, а у них на это в бюджете не были заложены средства. У региональных операторов, которые обеспечивают сбор и вывоз ТКО, в тарифе тоже не были предусмотрены расходы на покупку мусорных баков.

Сейчас ситуация меняется. Скорректированы принципы ценообразования, появляются дополнительные средства - в том числе и на контейнеры. Сначала парк наращивается в больших городах, там, где население проживает более плотно, а дальше изменения почувствуют и в поселках.

Оставить все как есть - нельзя. Сжигание мусора в печках опасно для самих же людей, которые, может быть, недопонимают всей опасности дыма. Канцерогены откладываются в воде, в почве незаметно для нас, и тем не менее это отражается на здоровье. Поэтому сжигать мусор дома категорически запрещено.

Компостные ямы - да, это направление утилизации ТКО можно развивать. Но опыт Белгородской области показал, что органики в составе отходов на самом деле не так много. И зачастую те люди, которые взялись за создание отдельных компостных ям, прекращают ими пользоваться (особенно в зимний период) и выбрасывают весь мусор в обычном режиме - в мешках.

Норматив накопления отходов нельзя установить для каждого гражданина в отдельности. Он принимается для региона. Не все готовы следовать единым правилам, но это необходимо делать, раз уж мы живем в одном государстве.