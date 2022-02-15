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15.02.2022 04:00
Рубрика: Экономика

Частная железная дорога к Охотскому морю будет построена к 2025 году

Текст: Сергей Тихонов
Запустить частную железнодорожную ветку от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до поселка Чумикан Хабаровского края в Удской губе Охотского моря к 2025 году планирует "ЭльгаУголь". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании.

Протяженность ветки составит примерно 500 километров, провозная способность - 30 миллионов тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 97,1 миллиарда рублей без учета инфляции. Он будет реализован без господдержки, исключительно за счет собственных и привлеченных средств. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в проекте участие не принимает.

Угольная компания занялась промышленным туризмом в Якутии

Предполагается, что ветка будет использована для транспортировки с Эльгинского месторождения коксующегося угля (используемого в металлургии) до Охотского моря и его последующей экспортной перевалки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В 2021 году в страны АТР из России было поставлено 129 миллионов тонн российского угля. Большая часть пришлась на энергетический уголь, используемый для генерации электричества. Коксующийся уголь более дорогой. После того, как Пекин запретил его импорт из Австралии (до этого главного поставщика коксующегося угля на китайский рынок), у российских экспортеров есть реальная возможность занять эту нишу. Китай - крупнейший в мире производитель металлургической продукции. И коксующегося угля ему нужно много. В 2020 году импорт составил более 70 миллионов тонн. Но пока возможности российского экспорта в восточном направлении ограничены пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры (БАМа и Транссиба).

Эльгинское месторождение - крупнейшее в России. К 2023 году здесь планируется добывать 45 миллионов тонн коксующегося угля. Уже увеличена провозная способность существующей железнодорожной ветки от месторождения до станции Улак на Байкало-амурской магистрали (БАМ) до 24 миллионов тонн в год. А в ближайшее время она возрастет до 30 миллионов тонн в год. Но протяженность магистрали составляет 1,9 тысячи километров, что сильно увеличивает стоимость перевозимого товара. В 2021 году с Эльгинского месторождения в Китай было отправлено 8,5 миллиона тонн коксующегося угля. В 2023 году планируется увеличить объем отгрузок до 30 миллионов тонн.

Уголь остается в числе главных ресурсов

Кроме того, что новая железнодорожная ветка позволит нарастить экспорт угля в страны АТР и сделает его более конкурентоспособным, по данным компании, реализация проекта по добыче угля и строительству инфраструктуры в совокупности создаст около 20 тысяч рабочих мест.

Дальнему Востоку, совсем неизбалованному излишней инфраструктурой, новая транспортная магистраль не помешает. В компании уточнили, что объем грузоперевозок по железнодорожной ветке предполагается на обеспечение сверх нормы, а доступ к магистрали будет предоставлен в рамках "Правил недискриминационного доступа" - то есть равнодоступности инфраструктуры для всех перевозчиков.

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