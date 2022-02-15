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15.02.2022 15:30
Рубрика: Экономика

Два крупных инвестпроекта на Дальнем Востоке получили статус приоритетных

Текст: Алексей Рыбин

Два крупных инвестпроекта в сфере лесопереработки получили статус приоритетных на Дальнем Востоке. К такому решению пришел президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития края под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В рамках первого проекта в Бурятии будет проведена комплексная модернизация действующего Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. По ее итогам планируется увеличить производство тарного картона и бумаги со 110 до 150 тысяч тонн в год. Инвестор готов вложить в модернизацию ЦКК более 2,1 млрд рублей, из которых 535,5 млн рублей уже вложены.

В рамках второго инвестпроекта компания "Евразлес" намерена создать на Сахалине современное предприятие по лесозаготовке, глубокой деревообработке и восстановлению лесов. Предприятие будет выпускать химико-термомеханическую массу, плиты ДСП и ОСП, CLT-панели, древесно-полимерный композит, древесный уголь и топливные гранулы. Объем инвестиций составит более 13 млрд рублей. Будет создано 239 рабочих мест.

"Важно, чтобы эти проекты не простаивали, чтобы они действительно реализовывались, положительно влияли на развитие экономики региона, были полезны людям, которые в этих регионах живут", - отметил Юрий Трутнев.

Также вице-премьер напомнил, что на Дальнем Востоке уже реализованы 12 приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов (в Хабаровском крае и Приморском крае, в республике Бурятия и в Амурской области), построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции и биотоплива. В стадии реализации находятся еще два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объем привлеченных инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Экономика Отрасли Промышленность Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия ДФО Сахалинская область

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