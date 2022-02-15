На Камчатке продлили ограничительные меры по COVID-19

В Камчатском крае до 31 марта продлили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Это значит, что на полуострове продолжат действовать масочный режим и требование самоизоляции для непривитых граждан старше 65 лет. При входе в рестораны и кафе, а также правительственные здания посетители по-прежнему должны предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Это же требование относится и к приезжающим в регион вахтовикам.

По данным минздрава, на протяжении последних недель на Камчатке наблюдается значительный рост числа заболевших. Наиболее напряженная эпидситуация сложилась в краевом центре, Елизове, Вилючинске, Усть-Камчатском и Быстринском районах.

За время пандемии заболели коронавирусом 30 886 жителей региона, за последние сутки этот диагноз подтвердился у 357 человек. В ковид-госпиталях развернуты 546 коек, лечение там проходят 469 пациентов.