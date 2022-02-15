Северный завоз в Якутию напрямую пойдет из Санкт-Петербурга

Продукты и другие товары в арктические районы Якутии могут отправлять морем напрямую из Санкт-Петербурга. Смольный и якутские партнеры сейчас разрабатывают дорожную карту проекта. Основной оператор северного завоза компания "Якутоптторг" рассчитал, что это один из самых выгодных и перспективных маршрутов.

Добраться до многих уголков Крайнего Севера можно только по воде во время навигации - с мая до середины октября. За этот короткий период туда привозят продовольствие, топливо, лекарства. Если они не придут вовремя, зимой северянам придется туго. Эту сезонную доставку называют северным завозом, а участвуют в нем 25 регионов страны.

Завозят продукты в Якутию сегодня по такой схеме: железной дорогой до поселка Нижний Бестях, и оттуда в районы республики - судами класса "река-море". В итоге доставка 1500 тонн груза обходится в 28,5 миллиона рублей - по 19 рублей за килограмм. А по Севморпути перевезти этот объем грузов можно за 12 миллионов рублей, то есть всего за восемь рублей за килограмм. Чувствуете разницу? "Конечно, в период навигации цены на продукты у нас снижаются, - рассказала жительница поселка Зырянка Елена Котовская. - К примеру, килограмм окорочков стоит от 230 до 280 рублей. А зимой за них просят уже по 360-380 рублей. В это время серьезно дорожают и другие продукты. Так что идея перевозить грузы из Санкт-Петербурга - разумная".

Посмотрим на карту: где находится Петербург и где Якутия. Казалось бы, как это может быть выгодно? Но есть Северный морской путь. А из города на Неве есть проверенный выход на эту морскую трассу. В 2021 году предприятия города отправили по Севморпути более 311 тысяч тонн продукции - в Норильск, Магадан, Диксон, Певек, Хатангу и другие порты Арктики. Суда из Петербурга идут по Балтийскому, Северному, Норвежскому, Баренцеву морям и выходят на Севморпуть. Получается крюк. Но логистика складывается из многих составляющих. Специалисты подсчитали, что в Северной столице будет дешевле собирать грузы для Якутии от местных производителей или поставщиков из центральных регионов.Везти их, к примеру, в Архангельск или Мурманск по железной дороге дорого, а в Петербург грузы можно доставлять дешевыми внутренними водными путями.

Санкт-Петербург и Якутия давно искали новые транспортные связи в рамках заключенного в свое время соглашения о сотрудничестве между комитетом по делам Арктики Северной столицы и министерством по развитию Арктики Республики Саха. Но именно сейчас все составляющие - от цен на товары до логистических цепочек - сошлись в пользу этого маршрута, сообщили "РГ" в Смольном. Как отметил руководитель "Якутоптторга" Николай Алексеев, водный транспорт считается одним из самых выгодных, но при доставке грузов по рекам регион сталкивался с трудностями - из-за недостаточных глубин суда приходилось загружать не полностью. К тому же сначала груз еще надо было привезти по железной дороге. "Мы рассчитали маршрут по Северному морскому пути из Петербурга в поселок Черский и получили результат, который вдвое выгоднее существующих логистических схем", - сообщил "РГ" Алексеев.

О дате начала перевозок по новому пути говорить рано - сейчас разрабатывается дорожная карта проекта. Регион просчитывает объемы грузов, виды продукции, сроки ее поставки. Затем будут заключаться соглашения с поставщиками и перевозчиками. "Для того чтобы включиться в работу по организации северного завоза, у Петербурга есть весь необходимый транспортно-логистический потенциал, - считает губернатор города Александр Беглов. - Это один из крупнейших транспортных хабов страны, центр освоения и развития Арктической зоны".

По расчетам экспертов, северный завоз лучше всего делать из Петербурга в якутский поселок Черский (близ него находится Зеленый Мыс - крупный порт на Северном Морском пути со складскими мощностями). По этому пути можно сразу отправлять полторы тысячи тонн грузов, которые дойдут всего за 20 дней. А за весь сезон под силу доставить до девяти тысяч тонн продуктов, топлива и прочих грузов. Окончательное решение примут к лету.

Сейчас нефтепродукты в Якутию перевозят из Архангельска и Мурманска, остальную продукцию - из Красноярска и других городов. Все это доставляется малыми партиями, что увеличивает затраты на перевозку и влияет на цены. "Поселок Черский важен для Якутии, - отмечает директор консультационной компании "Гекон", член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Григорьев. - По соседству с ним на Колыме находится порт Зеленый Мыс, зимой же в поселок ведет зимник. Во время летней навигации в Черский завозят грузы, которые затем направляют по зимникам в другие места. Как правило, северный завоз выполняют небольшие суда. Если организовать доставку из Петербурга, ее преимуществом будет возможность аккумулировать большие грузовые партии и вывозить их на крупных кораблях".

В Петербурге будет дешевле собирать грузы для Якутии от местных производителей или поставщиков из центральных регионов

Но маршрут по Севморпути будет выигрышным только при условии своевременного формирования грузов. "Их надо успеть отправить в благоприятное для судоходства время, - подчеркивает Михаил Григорьев. - Помните, в конце 2021 года десятки судов простаивали на Севморпути в ожидании ледокольной проводки? Одной из причин этого стало позднее выделение средств на доставку социально значимых грузов и, как следствие, их позднее аккумулирование на терминалах Архангельска, Мурманска. Это привело к тому, что суда вышли за пределы комфортного "окна" навигации. А ледовая проводка стоит дорого".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Андрей Мельников

Мнение

Елена Голомарева, председатель комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики:

- Помню, как в советское время продукты и товары первой необходимости в Якутию доставляли по Северному морскому пути. Для жителей Арктики это были самые долгожданные рейсы. Но в 90-е годы все рухнуло - снабжение через Севморпуть прекратилось, а мощности со временем пришли в негодность. То, что на северный завоз обратили внимание на федеральном уровне - большая радость для нас. Логистика, которая сейчас обсуждается, проверена годами. А главное - это поможет решить основную проблему: продукты, которые везти на Север долго и дорого, часто оказываются некачественными и просроченными. К тому же большую часть ассортимента завозят предприниматели, но цены у них, как правило, просто заоблачные. Надеемся, что с открытием пути из Санкт-Петербурга все эти вопросы снимутся.