Северный завоз в Якутию напрямую пойдет из Санкт-Петербурга

Добраться до многих уголков Крайнего Севера можно только по воде во время навигации - с мая до середины октября. За этот короткий период туда привозят продовольствие, топливо, лекарства. Если они не придут вовремя, зимой северянам придется туго. Эту сезонную доставку называют северным завозом, а участвуют в нем 25 регионов страны.
Завозят продукты в Якутию сегодня по такой схеме: железной дорогой до поселка Нижний Бестях, и оттуда в районы республики - судами класса "река-море". В итоге доставка 1500 тонн груза обходится в 28,5 миллиона рублей - по 19 рублей за килограмм. А по Севморпути перевезти этот объем грузов можно за 12 миллионов рублей, то есть всего за восемь рублей за килограмм. Чувствуете разницу? "Конечно, в период навигации цены на продукты у нас снижаются, - рассказала жительница поселка Зырянка Елена Котовская. - К примеру, килограмм окорочков стоит от 230 до 280 рублей. А зимой за них просят уже по 360-380 рублей. В это время серьезно дорожают и другие продукты. Так что идея перевозить грузы из Санкт-Петербурга - разумная".
Посмотрим на карту: где находится Петербург и где Якутия. Казалось бы, как это может быть выгодно? Но есть Северный морской путь. А из города на Неве есть проверенный выход на эту морскую трассу. В 2021 году предприятия города отправили по Севморпути более 311 тысяч тонн продукции - в Норильск, Магадан, Диксон, Певек, Хатангу и другие порты Арктики. Суда из Петербурга идут по Балтийскому, Северному, Норвежскому, Баренцеву морям и выходят на Севморпуть. Получается крюк. Но логистика складывается из многих составляющих. Специалисты подсчитали, что в Северной столице будет дешевле собирать грузы для Якутии от местных производителей или поставщиков из центральных регионов.Везти их, к примеру, в Архангельск или Мурманск по железной дороге дорого, а в Петербург грузы можно доставлять дешевыми внутренними водными путями.
Санкт-Петербург и Якутия давно искали новые транспортные связи в рамках заключенного в свое время соглашения о сотрудничестве между комитетом по делам Арктики Северной столицы и министерством по развитию Арктики Республики Саха. Но именно сейчас все составляющие - от цен на товары до логистических цепочек - сошлись в пользу этого маршрута, сообщили "РГ" в Смольном. Как отметил руководитель "Якутоптторга" Николай Алексеев, водный транспорт считается одним из самых выгодных, но при доставке грузов по рекам регион сталкивался с трудностями - из-за недостаточных глубин суда приходилось загружать не полностью. К тому же сначала груз еще надо было привезти по железной дороге. "Мы рассчитали маршрут по Северному морскому пути из Петербурга в поселок Черский и получили результат, который вдвое выгоднее существующих логистических схем", - сообщил "РГ" Алексеев.
О дате начала перевозок по новому пути говорить рано - сейчас разрабатывается дорожная карта проекта. Регион просчитывает объемы грузов, виды продукции, сроки ее поставки. Затем будут заключаться соглашения с поставщиками и перевозчиками. "Для того чтобы включиться в работу по организации северного завоза, у Петербурга есть весь необходимый транспортно-логистический потенциал, - считает губернатор города Александр Беглов. - Это один из крупнейших транспортных хабов страны, центр освоения и развития Арктической зоны".
По расчетам экспертов, северный завоз лучше всего делать из Петербурга в якутский поселок Черский (близ него находится Зеленый Мыс - крупный порт на Северном Морском пути со складскими мощностями). По этому пути можно сразу отправлять полторы тысячи тонн грузов, которые дойдут всего за 20 дней. А за весь сезон под силу доставить до девяти тысяч тонн продуктов, топлива и прочих грузов. Окончательное решение примут к лету.
Сейчас нефтепродукты в Якутию перевозят из Архангельска и Мурманска, остальную продукцию - из Красноярска и других городов. Все это доставляется малыми партиями, что увеличивает затраты на перевозку и влияет на цены. "Поселок Черский важен для Якутии, - отмечает директор консультационной компании "Гекон", член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Григорьев. - По соседству с ним на Колыме находится порт Зеленый Мыс, зимой же в поселок ведет зимник. Во время летней навигации в Черский завозят грузы, которые затем направляют по зимникам в другие места. Как правило, северный завоз выполняют небольшие суда. Если организовать доставку из Петербурга, ее преимуществом будет возможность аккумулировать большие грузовые партии и вывозить их на крупных кораблях".
Но маршрут по Севморпути будет выигрышным только при условии своевременного формирования грузов. "Их надо успеть отправить в благоприятное для судоходства время, - подчеркивает Михаил Григорьев. - Помните, в конце 2021 года десятки судов простаивали на Севморпути в ожидании ледокольной проводки? Одной из причин этого стало позднее выделение средств на доставку социально значимых грузов и, как следствие, их позднее аккумулирование на терминалах Архангельска, Мурманска. Это привело к тому, что суда вышли за пределы комфортного "окна" навигации. А ледовая проводка стоит дорого".
Елена Голомарева, председатель комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики:
- Помню, как в советское время продукты и товары первой необходимости в Якутию доставляли по Северному морскому пути. Для жителей Арктики это были самые долгожданные рейсы. Но в 90-е годы все рухнуло - снабжение через Севморпуть прекратилось, а мощности со временем пришли в негодность. То, что на северный завоз обратили внимание на федеральном уровне - большая радость для нас. Логистика, которая сейчас обсуждается, проверена годами. А главное - это поможет решить основную проблему: продукты, которые везти на Север долго и дорого, часто оказываются некачественными и просроченными. К тому же большую часть ассортимента завозят предприниматели, но цены у них, как правило, просто заоблачные. Надеемся, что с открытием пути из Санкт-Петербурга все эти вопросы снимутся.