У жителя Приморья изъяли контрафактный алкоголь на миллион рублей

В Спасском районе Приморского края полицейские пресекли деятельность 46-летнего местного жителя, хранившего с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию, сообщается на сайте УМВД по региону.

В его грузовом автомобиле полицейские нашли 150 канистр спирта общим объемом 1,5 тысячи литров стоимостью свыше миллиона рублей. Операцию проводили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Спасский".

С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей.