В чьей власти сносить без суда самовольные постройки на государственной земле

Арбитражный суд Дальневосточного округа не разрешил ни гражданам, ни организациям требовать от местных властей сноса без суда самовольных построек, возведенных на государственной земле. Такое разъяснение прозвучало в специальном обзоре судебной практики.

Это значит, что, если вам мешают гаражи или какие-нибудь сараи, появившиеся там, где их не должно быть, бесполезно забрасывать жалобами местный муниципалитет. Надо идти в компетентные органы, например, в государственный строительный надзор.

В качестве примера арбитраж привел судебный спор в Приморском крае. Некое предприятие обнаружило, что по соседству с его землей кто-то построил гаражи.

"Вдоль северо-западной границы указанного земельного участка (за его пределами) расположены три смежных между собой гаража, имеющие общий фундамент, затрудняющие перекладку коммуникаций, необходимых для реконструкции завода общества. Владельцы указанных объектов не установлены", - говорится в обзоре арбитражного суда.

Руководство завода попросило городскую администрацию принять меры к сносу гаражей. Но чиновники ничего не сделали, гаражи остались там, где были. На самом деле, подчеркнул арбитражный суд, у местных властей в некоторых случаях имеется право послать бульдозеры на нелегальные постройки. Однако есть правила: на самовольные сооружения должны указать компетентные органы.

Сносить что-то "по многочисленным просьбам трудящихся" нельзя.

Почетный адвокат России Никита Филиппов пояснил, что компетентными органами в данном случае, как правило, являются органы государственного строительного надзора или государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Он подчеркнул, что споры по поводу сноса незаконных построек не являются редкими для судебной системы.

"Ключевой проблемой, на наш взгляд, является длительность процесса судебного разбирательства по таким делам: зачастую такие производства длятся годами, - говорит он. - Также надо отметить и сложность отстаивания позиции лица, допустившего самострой, против почти всегда административно-властного элемента, обладающего большими возможностями".

По его словам, сделанные судом выводы не означают, что местные власти могут без судебного решения сносить любые самовольные постройки. "Законом установлены отдельные случаи принятия решения о сносе без обращения в суд: в отношении самовольных построек, возведенных на государственных или муниципальных землях, а также на иных землях при условии создания такими строениями угрозы жизни и здоровью граждан, - говорит он. - Однако принятые органами местного самоуправления решения обжалуются в суде, зачастую успешно".

В свою очередь, руководитель тюменского филиала бюро адвокатов "Де-юре" Иван Бычков отметил, что заложенные в обзоре правовые подходы соответствуют общему тренду на защиту интересов добросовестных участников гражданских правоотношений.

Решение

Кассационный суд запретил прописываться в самовольных постройках

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении конкретного дела указал: люди не вправе регистрироваться в самовольных постройках.

В данном деле жители Новосибирской области перестроили дом на своем участке. Однако в результате вполне законная изба превратилась в самовольную постройку.

"На земельном участке, принадлежащем П., ранее был расположен жилой дом 1953 года постройки, площадью 33,5 кв. м, который силами ответчика был снесен, и возведен новый двухэтажный жилой дом, который не соответствует требованиям градостроительных норм и правил пожарной безопасности, в связи с чем создает угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в определении кассационного суда. Проблема в том, что ответчики живут в этом доме и даже прописаны в нем. Однако суды непреклонны: хозяева должны быть выселены, а дом снесен. "П. утратил право пользования снесенным бревенчатым домом и не приобрел право пользования самовольной постройкой, - сказано в определении. - Регистрируясь и вселяясь в помещение, которое признано самовольным строением и подлежащим сносу, ответчики П. Н.Т. и П. Н.С., достоверно зная о принятом судом решении в отношении спорного имущества, действовали недобросовестно".

Компетентно

Никита Филиппов, почетный адвокат России:

- Суды стали уделять большее внимание вопросу добросовестности лица, создавшего постройку. Так, суд по спору с министерством фактически обозначил, что самовольной постройкой не является строение, хоть и возведенное с последующим признанием ранее выданного разрешения на строительство незаконным, но созданное в отсутствие иных оснований для сноса постройки, предусмотренных ст. 222 ГК РФ, при условии, что создатель такого строения действовал добросовестно и предпринимал надлежащие меры для получения разрешения.

В другом деле, также включенном в обзор, арбитражный суд округа разъяснил, что самовольной постройкой не будет являться объект, хоть и возведенный в границах режимной территории, но в силу того, что строительство осуществлено на земельном участке, не содержащем каких-либо ограничений по его использованию, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Практика

Верховный суд разрешил пересмотр решений о сносе домов возле трубопроводов

Владелец участка должен быть заранее предупрежден, что рядом проходит газ. Фото: Photoxpress

В последнее время произошел важный поворот в судебной практике: начали пересматриваться решения о сносе домов в охранных зонах, если хозяева не знали о наличии рядом трубопроводов.

До того в судебной практике было немало таких решений. "Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались", - рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

Человек официально получал разрешение, строил дом. А потом в один ужасный момент к нему приходили чиновники и требовали все снести. Совершенно бесплатно. Потому что в канцеляриях кто-то когда-то недосмотрел. "Практика судов по таким спорам была однозначная: если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома, - говорит адвокат. - Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной в земле нитке газопровода, суды не интересовали". Однако в 2018 году закон изменился. Новые правила обязали собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, к которым отнесены и минимальные расстояния, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон.

Президиум Верховного суда России в своем специальном обзоре судебной практики сделал разъяснение: прежние судебные решения о сносе могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам. Теперь по закону нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, когда домовладелец не знал о том, что рядом проходит магистраль.

Подобные правовые позиции сейчас начали активно внедрять в практику и нижестоящие инстанции.