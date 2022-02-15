В Хабаровске подопечного интерната осудили за покушение на убийство

Индустриальный суд Хабаровска вынес приговор 76-летнему подопечному местного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Пенсионера обвиняли в покушении на убийство 68-летней соседки.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в начале сентября прошлого года. Обвиняемый, находясь на территории учреждения, повздорил с женщиной и ударил ее ножом в живот, а затем столкнул с лестничного марша. В результате пострадавшая упала на грунтовое покрытие. Как позже пояснил пенсионер, сделал он это из-за личной неприязни.

"Мужчина не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшей была оказана оперативная и квалифицированная медицинская помощь", - рассказала "РГ" старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Анна Исаева.

Она добавила, что подсудимый признал вину лишь частично. По решению суда ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.