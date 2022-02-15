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15.02.2022 07:40
Рубрика: Происшествия

В Магаданской области двух детей спасли из ледового плена

Текст: Нинель Гусева

Двое детей девяти и одиннадцати лет оказались под снежным завалом в селе Клепка Магаданской области. Чтобы их вызволить, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в региональном спасательном центре.

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Вечером 14 февраля мальчики играли в ледяной пещере на окраине села. Когда произошло обрушение, они оказались под завалом и выбраться самостоятельно не смогли.

В спасательной операции принимали участие четверо сотрудников пожарно-спасательного центра и десять волонтеров. Одного из мальчишек вызволили сразу, второго - через 15 минут. С диагнозом общее переохлаждение обоих доставили в областную больницу.

Ход и результаты проверки инцидента взял под личный контроль прокурор Колыма Олег Седельников.

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