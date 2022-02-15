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15.02.2022 04:11
Рубрика: Происшествия

Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток

Текст: Дина Непомнящая

В Южно-Сахалинске на улице Горной девушка провалилась под снег и оказалась в кипятке. Пострадавшая жива, за ней наблюдают медики.

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В администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле мэра Сергея Надсадила. На место происшествия выехал его заместитель Александр Гринберг. Девушке окажут всю необходимую помощь.

Проверку по факту случившегося начала областная прокуратура.

Причиной несчастного случая стал прорыв сети в районе жилых домов 52 и 56. По информации АО "СКК", авария произошла около четырех утра по местному времени. Устранить прорыв трубы планируют до 16:00. В работе задействованы 12 человек и 11 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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