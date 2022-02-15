Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток

В Южно-Сахалинске на улице Горной девушка провалилась под снег и оказалась в кипятке. Пострадавшая жива, за ней наблюдают медики.

В администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле мэра Сергея Надсадила. На место происшествия выехал его заместитель Александр Гринберг. Девушке окажут всю необходимую помощь.

Проверку по факту случившегося начала областная прокуратура.

Причиной несчастного случая стал прорыв сети в районе жилых домов 52 и 56. По информации АО "СКК", авария произошла около четырех утра по местному времени. Устранить прорыв трубы планируют до 16:00. В работе задействованы 12 человек и 11 единиц техники.