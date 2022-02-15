Межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе построят по концессии

Для реализации федерального проекта по созданию в Уфе межвузовского студенческого кампуса АО "Региональный фонд" и АНО "Управляющая компания научно-образовательного центра РБ" учредили ООО "Кампус".

На этом склоне будет построен межвузовский студенческий кампус Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Компания выступила с частной концессионной инициативой по созданию межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Такой подход предусмотрен в федеральной программе по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений нацпроекта "Наука и университеты".

Привлеченные средства инвестора в структуре источников финансирования по проекту будут составлять порядка 20 процентов.

Основным источником дохода концессионера станет плата за аренду жилых помещений, бизнес-площадей и конференц-залов будущего кампуса.

- Согласно предварительной финансовой модели, общий объем инвестиций по проекту составляет 18 миллиардов рублей, в том числе 10 миллиардов 800 миллионов рублей из федерального бюджета и три миллиарда 600 миллионов - из республиканского, - сообщил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. - Строительство займет три года. Предстоит построить основной объект кампуса, реконструировать IQ-парк, закупить оборудование, мебель и инвентарь.

Общий срок реализации проекта создания межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ рассчитан на 25 лет.

Сейчас разрабатывается мастер-план и детальная архитектурно-градостроительная концепция объекта, которая включает в себя комфортное жилье на 3,5 тысячи мест для проживания студентов, преподавателей и приглашенных зарубежных ученых, учебные аудитории, научные лаборатории, современные общественные пространства для жителей и гостей столицы.

Макет студенческого городка Евразийского НОЦ будет представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи в составе выставочной экспозиции Республики Башкортостан.

- Над проектом трудится большая команда, состоящая из архитекторов, строителей, юристов, экономистов, специалистов из министерств и ведомств, которые объединены задачей создания образовательного пространства нового типа. При этом учитываются пожелания научного сообщества, студентов и населения, - прокомментировал директор ООО "Кампус" Дмитрий Кузнецов.

Межвузовский студенческий кампус должен стать современным и по функционалу, и по идеологии.