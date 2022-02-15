Нижегородские врачи провели уникальную операцию на челюсти

В Университетской клинике Приволжского исследовательского медуниверситета впервые в Нижегородской области провели тотальное эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава. В России такие операции делают единичные клиники.

Восемнадцатилетняя пациентка из-за травмы челюсти получила заболевание под названием анкилоз: оно частично или полностью подавляет подвижность нижней челюсти. Девушке пытались помочь, но несколько проведенных до этого операций не смогли восстановить функционал сустава. Ей было больно даже принимать пищу.

Для пациентки были созданы индивидуальные имплантаты суставов, которые успешно установили в Университетской клинике. Для выполнения этой сложной операции были приглашен заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Сергей Епифанов.

В ПИМУ подчеркнули, что профессионализм бригады врачей проявился в том, что операция проводилась вблизи основания черепа. В этой зоне велик риск повреждения крупных сосудов и нервов. Полученный нижегородскими хирургами опыт позволит выполнять такие операции в Нижнем Новгороде.