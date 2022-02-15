Нижегородский роддом отказался отдавать ребенка матери без оплаты услуг

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начата доследственная проверка в роддоме. Поводом послужил сюжет местной телекомпании о том, что женщине не отдают новорожденного из-за неоплаченных медицинских услуг.

Об этом сообщает СК по региону. По информации СМИ, в роддоме более двух недель удерживалась новорожденная девочка. Причиной якобы стало то, что мать не оплатила пребывание в медицинском учреждении и оказанные ей услуги.

Свою проверку начала и региональная прокуратура."Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Ее проведение поручено прокурору Автозаводского района Нижнего Новгорода. По результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.