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15.02.2022 12:47
Рубрика: Происшествия

Нижегородский роддом отказался отдавать ребенка матери без оплаты услуг

Текст: Мария Волкова

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начата доследственная проверка в роддоме. Поводом послужил сюжет местной телекомпании о том, что женщине не отдают новорожденного из-за неоплаченных медицинских услуг.

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Об этом сообщает СК по региону. По информации СМИ, в роддоме более двух недель удерживалась новорожденная девочка. Причиной якобы стало то, что мать не оплатила пребывание в медицинском учреждении и оказанные ей услуги.

Свою проверку начала и региональная прокуратура."Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Ее проведение поручено прокурору Автозаводского района Нижнего Новгорода. По результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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