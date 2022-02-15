По итогам 2021 года выручка АНК "Башнефть" выросла на 60 процентов

Устойчивые финансовые показатели, достигнутые компанией "Башнефть" (входит в "Роснефть") в 2021 году, стали закономерным итогом реализации комплекса мер по повышению эффективности производственной деятельности в сложившихся благоприятных макроэкономических условиях. Прежде всего это ослабление ограничений по добыче нефти в рамках исполнения соглашения между странами-участниками OПEK+, а также рост цен на нефть и нефтепродукты.

В 2021 году в Башкортостане добыто 11,6 миллиона тонн нефти. Фото: Архив "РГ"

По сравнению с 2020 годом выручка компании выросла на 60 процентов и составила 851,7 миллиарда рублей - почти как в допандемийный 2019-й. Особенно показателен четвертый квартал, когда этот показатель увеличился до 256,7 миллиарда рублей. В сравнении с таким же периодом 2020-го это на 120 процентов больше.

Показатель EBITDA, характеризующий доходность, составил 157,2 миллиарда рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2020 году. В последнем квартале он равнялся 49,4 миллиарда рублей - это лучший результат с 2018 года.

Чистая прибыль достигла 84,9 миллиарда рублей, компенсировав убыток 2020 года и превысив на 11 процентов уровень 2019-го.

Капитальные затраты "Башнефти" сохранились на высоком уровне - 63 миллиарда рублей.

Существенное улучшение финансово-экономических показателей стало результатом высокой эффективности производственной деятельности. В 2021 году "Башнефть" на 7,7 процента увеличила добычу нефти в Башкортостане - основном регионе своей деятельности. В республике добыто 11,6 миллиона тонн, а суммарно по всем регионам - почти 13,8 миллиона тонн нефти.

Ключевыми направлениями инвестиций "Башнефти" остаются укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи.

Проходка в эксплуатационном бурении в 2021 году составила 525 тысяч метров. Пробурено 254 эксплуатационные скважины, что на 22 процента больше, чем в 2020 году, из них 228 - с горизонтальным окончанием. Благодаря этому компания смогла оперативно восстановить объемы добычи нефти по мере ослабления ограничений, введенных в рамках соглашения стран-участниц ОПЕК+.

В минувшем году открыто 88 новых продуктивных залежей в Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области. Прирост запасов составил 43,5 миллиона тонн, что в три с лишним раза больше, чем годом ранее.

Параллельно продолжалась масштабная модернизация нефтеперерабатывающего комплекса. Продолжена реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов в филиале "Башнефть-Уфанефтехим".

Благодаря модернизации нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефть" сохранила передовые позиции в отрасли по таким важнейшим показателям, как глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов: 85,3 и 64,9 процента соответственно. Объем переработки составил 16,1 миллиона тонн, что на 3,9 процента выше показателя 2020 года. Это позволило удовлетворить спрос на нефтепродукты, вызванный восстановлением экономической активности.

В коммерческом блоке "Башнефти" пристальное внимание уделялось контролю качества реализуемой продукции и улучшению качества обслуживания клиентов АЗС.

На АЗС "Башнефти" внедрялись современные цифровые технологии, в частности проведена интеграция функционала программы лояльности с мобильным приложением "Яндекс.Заправки". Бесконтактная оплата с помощью сервиса "Яндекс" стала доступна на 228 АЗС "Башнефти".

Улучшение финансово-экономических результатов "Башнефти" позволило компании в полной мере выполнять свои социальные обязательства, в том числе перед Республикой Башкортостан. По итогам 2021 года "Башнефть" перечислила в бюджет региона в виде налоговых платежей 15 миллиардов рублей, что на 73 процента выше уровня 2020 года.

Продолжилась масштабная благотворительная программа "Башнефти", принятая в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК "Роснефть". По этой линии в республике улучшается социальная инфраструктура.

Таким образом "Башнефть" продолжает вносить существенный вклад в обеспечение бюджетной стабильности и социально-экономическое развитие республики.

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Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Башнефти" на уровне BBB со стабильным прогнозом. Агентство "Эксперт РА" оценило рейтинг "Башнефти" ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка), отметив, что компания является стратегически значимым активом для НК "Роснефть". Кредитный рейтинг от Moody.s сохранен на прежнем уровне Baa3 (прогноз "стабильный").