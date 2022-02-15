Россияне открыли мастерскую игрушек и органическую ферму благодаря нацпроекту

Новости

Песков: Путин не смотрел выступление Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
Япония предоставит Украине кредит на 100 млн долларов 18:36
Фигуристка Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением в короткой программе 18:30
Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1" 18:24
Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает на деэскалацию ситуации на Украине 18:16
Путин: Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, для России это ничего не меняет 18:16
Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко 18:15
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна 18:15
Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР 18:08
Путин и Шольц обсудили работу DW в России и RT в Германии 18:06
Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году 18:04
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде 17:52
Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
Путин: Хотим ли мы войны? Конечно, нет 17:47
В суд передано дело вербовщика запрещенного в РФ "Правого сектора" 17:43
На российский рынок вернулась бразильская свинина 17:24
Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий 17:21
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке 17:19
Прорыв трубы на востоке Москвы привел к остановке движения транспорта 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 17:53
Рубрика: Экономика

Россияне открыли мастерскую игрушек и органическую ферму благодаря нацпроекту

Текст: Константин Бахарев, Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Еще вчера молодая мама из Самары Алла Ковалик была в декрете, а сегодня у нее своя мастерская, где делают игрушки из полимерной глины. Они успешно продаются на крупнейшем российском маркетплейсе.
Сначала Алла Ковалик делала игрушки для детей родных и друзей. Ее овощи, фрукты и другие вкусности выглядят как настоящие. Дети в них играют с удовольствием. Незаметно домашнее увлечение переросло в работу по заказам. Алла решила открыть свое дело. Прошла курс "Шаг к бизнесу". За победу в проекте "Мама-предприниматель" получила грант - сто тысяч рублей. Их потратила на развитие своей мастерской. Фото: из архива Аллы Ковалик

Воплотить мечту помог нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которых открываются центры "Мой бизнес". Там любой желающий может открыть свое дело и пройти обучение.

В мастерской Аллы делают миниатюры фруктов, ягод и готовых блюд для развивающих детских игр. Полимерная глина после "запекания" становится прочной, поэтому морковки из духовки от самарского предпринимателя пользуются спросом. Ведь дети не могут их сломать, а, значит, игрушки можно передавать по наследству.

"Сначала я делала их для родных и друзей. Незаметно домашнее увлечение переросло в работу по заказам, - рассказала Алла Ковалик. - Тогда помогли отзывы родственников, заработало "сарафанное радио". Поэтому решила создать аккаунт в социальной сети и начала заниматься активным развитием своего дела".

Как только в регионе запустили пилотный проект по налогу для самозанятых, девушка зарегистрировала свой бизнес. Надо сказать, что для самозанятых действуют меры поддержки, например, обучающие бизнес-тренинги. Алла прошла курс "Шаг к бизнесу", получила навыки по работе с конкурентами и продвижению продукции.

У нее уже был опыт учебы и в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель". За победу в нем с проектом мастерской "Морковки из духовки" Алла Ковалик получила 100 тысяч рублей. Потратила на развитие бизнеса. А расширить рынок сбыта помогло участие в ярмарках для самозанятых, которые организует областное минэкономразвития и центр "Мой бизнес".

В мастерской Аллы делают миниатюры фруктов, ягод и готовых блюд для развивающих детских игр. Они такие прочные, что дети не смогут их сломать

Сначала девушка работала в домашней мастерской. Но когда зарегистрировала торговую марку, то арендовала отдельное помещение. "Какие планы? В первую очередь, набрать штат сотрудников, увеличить объемы производства, найти новые каналы продаж, - делится Алла Ковалик. - Я очень благодарна за те меры поддержки, которые очень серьезно помогают в самом начале пути".

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астрахани в рамках нацпроекта "Демография" откроют новый детский сад

Нацпроект помогает и пермской семье Вилисовых. Сейчас супруги обустраивают органическую ферму в двадцать гектаров. Здесь появится питомник, где будут выращивать саженцы ягодных, декоративных и хвойных сортовых растений. "Мы с мужем еще в 2018 году купили старый дом в деревне, - говорит Татьяна Вилисова. - Отремонтировали его, поставили теплицу, засадили участок плодовыми растениями и убрали бурьян. Уже второй год получаем с этого участка хороший урожай овощей и ягод".

В этом году Вилисовы хотят переехать сюда на постоянное жительство, чтобы быть рядом с фермой и каждый день работать на ней. Так как для создания питомника одного желания мало, Вилисова в прошлом году прошла обучение по специальности растениеводство. Учится она и сейчас. А чтобы получить капитал для развития питомника, супруги запустили краудфантинговый проект на платформе планета.ру.

Вилисовы уже разработали логотип своего питомника и в этом году начнут выращивать саженцы. Пермские фермеры надеются, что первые клиенты у них появятся уже осенью.

Справка "РГ"

Многие россияне открыли свое дело благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В каждом регионе создана инфраструктура поддержки предпринимателей. Она ориентирована на помощь при открытии и развитии своего дела. В ее состав входят центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки. В центрах "Мой бизнес" можно оформить статус индивидуального предпринимателя, провести аудит компании. Узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться. Получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, в формате "одного окна" открыть свое дело, получить консультацию по кредитованию, налогообложению, бухучету.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край ПФО Самарская область Самара ПФО Пермский край Пермь Национальные проекты 2019-2024 Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19