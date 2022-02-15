Россияне открыли мастерскую игрушек и органическую ферму благодаря нацпроекту

Еще вчера молодая мама из Самары Алла Ковалик была в декрете, а сегодня у нее своя мастерская, где делают игрушки из полимерной глины. Они успешно продаются на крупнейшем российском маркетплейсе.

Сначала Алла Ковалик делала игрушки для детей родных и друзей. Ее овощи, фрукты и другие вкусности выглядят как настоящие. Дети в них играют с удовольствием. Незаметно домашнее увлечение переросло в работу по заказам. Алла решила открыть свое дело. Прошла курс "Шаг к бизнесу". За победу в проекте "Мама-предприниматель" получила грант - сто тысяч рублей. Их потратила на развитие своей мастерской. Фото: из архива Аллы Ковалик

Воплотить мечту помог нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которых открываются центры "Мой бизнес". Там любой желающий может открыть свое дело и пройти обучение.

В мастерской Аллы делают миниатюры фруктов, ягод и готовых блюд для развивающих детских игр. Полимерная глина после "запекания" становится прочной, поэтому морковки из духовки от самарского предпринимателя пользуются спросом. Ведь дети не могут их сломать, а, значит, игрушки можно передавать по наследству.

"Сначала я делала их для родных и друзей. Незаметно домашнее увлечение переросло в работу по заказам, - рассказала Алла Ковалик. - Тогда помогли отзывы родственников, заработало "сарафанное радио". Поэтому решила создать аккаунт в социальной сети и начала заниматься активным развитием своего дела".

Как только в регионе запустили пилотный проект по налогу для самозанятых, девушка зарегистрировала свой бизнес. Надо сказать, что для самозанятых действуют меры поддержки, например, обучающие бизнес-тренинги. Алла прошла курс "Шаг к бизнесу", получила навыки по работе с конкурентами и продвижению продукции.

У нее уже был опыт учебы и в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель". За победу в нем с проектом мастерской "Морковки из духовки" Алла Ковалик получила 100 тысяч рублей. Потратила на развитие бизнеса. А расширить рынок сбыта помогло участие в ярмарках для самозанятых, которые организует областное минэкономразвития и центр "Мой бизнес".

В мастерской Аллы делают миниатюры фруктов, ягод и готовых блюд для развивающих детских игр. Они такие прочные, что дети не смогут их сломать

Сначала девушка работала в домашней мастерской. Но когда зарегистрировала торговую марку, то арендовала отдельное помещение. "Какие планы? В первую очередь, набрать штат сотрудников, увеличить объемы производства, найти новые каналы продаж, - делится Алла Ковалик. - Я очень благодарна за те меры поддержки, которые очень серьезно помогают в самом начале пути".

Нацпроект помогает и пермской семье Вилисовых. Сейчас супруги обустраивают органическую ферму в двадцать гектаров. Здесь появится питомник, где будут выращивать саженцы ягодных, декоративных и хвойных сортовых растений. "Мы с мужем еще в 2018 году купили старый дом в деревне, - говорит Татьяна Вилисова. - Отремонтировали его, поставили теплицу, засадили участок плодовыми растениями и убрали бурьян. Уже второй год получаем с этого участка хороший урожай овощей и ягод".

В этом году Вилисовы хотят переехать сюда на постоянное жительство, чтобы быть рядом с фермой и каждый день работать на ней. Так как для создания питомника одного желания мало, Вилисова в прошлом году прошла обучение по специальности растениеводство. Учится она и сейчас. А чтобы получить капитал для развития питомника, супруги запустили краудфантинговый проект на платформе планета.ру.

Вилисовы уже разработали логотип своего питомника и в этом году начнут выращивать саженцы. Пермские фермеры надеются, что первые клиенты у них появятся уже осенью.

Справка "РГ"

Многие россияне открыли свое дело благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В каждом регионе создана инфраструктура поддержки предпринимателей. Она ориентирована на помощь при открытии и развитии своего дела. В ее состав входят центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки. В центрах "Мой бизнес" можно оформить статус индивидуального предпринимателя, провести аудит компании. Узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться. Получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, в формате "одного окна" открыть свое дело, получить консультацию по кредитованию, налогообложению, бухучету.