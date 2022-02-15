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15.02.2022 18:35
Рубрика: Экономика

Российские школьники занялись бизнесом и неплохо зарабатывают

Текст: Константин Бахарев, Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
В Пермском крае запустили бизнес-акселератор "Бизнес Kids" для ребят 14-17 лет. Победители получат гранты от 70 до 130 тысяч рублей. А красноярские школьники смогут научиться азам предпринимательства в клубах "Лаборатория бизнеса".

Идея родилась у педагогов из Красноярского краевого дворца пионеров. Ее поддержали в сети центров "Мой бизнес", которые работают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К созданию "Лабораторий бизнеса" уже подключились около 30 организаций из разных районов края. Они готовы предоставить свои площади, чтобы подростки могли узнать, как создать свое дело.

Фото: Олеся Зазулина
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"Это будут клубы в школах, библиотеках, домах культуры и других организациях, - рассказал "РГ" руководитель краевого школьного бизнес-движения Сергей Ведерников. - Все желающие пройдут обучение по спецпрограммам. И смогут создать свой бизнес-проект".

Система клубов заработает уже в марте. Желающих учиться много. Среди них - десятиклассница Ира Пинчук: "Моя мечта - создать маленькое ателье. А там, возможно, повезет, и я стану известным дизайнером". Юные предприниматели с перспективными проектами могут рассчитывать на поддержку. Об этом сообщил первый заместитель руководителя региональной сети центров "Мой бизнес" Александр Черников.

Своему делу могут обучиться и пермские школьники. Центр "Мой бизнес" открыл для них бизнес-акселератор "Бизнес Kids". Победители получат гранты. Созданные школьниками бизнес-планы оценят опытные специалисты.

Бизнес-акселератор проходит в крае уже третий раз. Одним из первых победителей стала Каролина Мамедова. Еще учась в школе, она создала модельную студию, где преподают хореографию, стилистику, мейкап, фитнес и продвижение в соцсетях для юных моделей. "Полученные деньги мы вложили в аренду помещения и дальнейшее обучение, - сказала Каролина. - Создали свой бренд одежды и начали выпускать дизайнерские балаклавы".

Еще одни победители начали производство пледов, брелоков, ошейников, футболок, толстовок для собак. Сейчас они зарабатывают на этом более 50 тысяч рублей в месяц.

Справка "РГ"

Центры "Мой бизнес" действуют во всех регионах и в 200 муниципалитетах.

Они помогают начинающим предпринимателям создать и развивать свое дело. В них также есть бизнес-клубы для школьников и студентов. Обучение бесплатное или на льготных условиях. Можно выбрать удобный формат: от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров.

Работа ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Восточная Сибирь ПФО Пермский край СФО Красноярский край Национальные проекты 2019-2024

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