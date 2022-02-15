Саратовский НПЗ за счет передовых технологий получил два миллиарда

На Саратовском НПЗ внедряют передовые технологические решения. Экономический эффект программы повышения операционной эффективности составил почти 2 миллиарда рублей

Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") в 2021 году на 20 процентов повысил экономический эффект от внедрения современных технологических и управленческих решений. В результате реализации программы повышения операционной эффективности (ПОЭ) предприятие получило свыше 1,97 миллиардов рублей.

Работу по сокращению эксплуатационных затрат и повышению эффективности производства завод планомерно проводит в рамках стратегии НК "Роснефть". На предприятии системно внедряют передовые технологии и управленческие решения.

Например, по программе ПОЭ была оптимизирована схема вывода сырья с установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 на установки каталитического риформинга. Кроме того на Саратовском НПЗ значительно выросла эффективность использования топлива, тепловой и электрической энергии.

Активное участие во внедрении на производстве передовых технологий принимают работники предприятия. По инициативе специалистов Саратовского НПЗ, в прошлом году был реализован проект "Организация схемы раздельного вывода легкого и тяжелого сырья установок каталитического риформинга". Экономический эффект от этой разработки составил 180,8 миллионов рублей. За год заводчанами выдвинуто 14 рационализаторских предложений, и каждое принесло существенную экономическую выгоду.

Справка

Саратовский НПЗ выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками "Евро 6". Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. Все выпускаемые Саратовским НПЗ моторные топлива соответствуют высшим экологическим стандартам. Предприятие - лауреат Премии Правительства РФ в области качества.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой Саратовского НПЗ