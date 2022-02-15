В Нижегородской области поезд насмерть сбил женщину

Женщина попала под поезд на одной из станций в Нижегородской области. Пресс-служба ГЖД предупредила, что из-за этого происшествия как минимум три пассажирских поезда задерживаются в пути.

В сообщении железнодорожников говорится, что ЧП случилось 15 февраля в 5:50 утра на пешеходном переходе станции Семенов участка Нижний Новгород - Киров Горьковской железной дороги.

Смертельные травмы получила женщина, переходившая пути - в этот момент там проходил пассажирский поезд №110 сообщением Москва - Новый Уренгой. Машинист пытался затормозить, но расстояние оказалось недостаточным. Избежать наезда не удалось.

В результате происшествия поезд №110 задержался в пути почти на два часа. Изменилось расписание движения состава Москва - Владивосток, и пассажирского поезда, двигавшегося из Санкт-Петербурга в Ижевске.