В Оренбурге полицейский выстрелил в воздух при задержании хулиганов

В Оренбурге полиция задержала трех человек, при этом сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в воздух. Табельное оружие полицейский применил, после того как хулиган угрожал ему ножом.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, жители города сообщали в полицию, что неизвестные, вооруженные ножом, пристают к жильцам во дворе дома № 314 по улице Пролетарской.

По словам свидетельницы, трое пьяных угрожали водителю автомобиля и его пассажирке. Подозреваемых сотрудники патрульно-постовой службы нашли в соседнем дворе. При попытке задержания один из хулиганов вынул нож и стал угрожать полицейскому. После того как сотрудник выстрелил в воздух, мужчина бросил оружие на землю.

Полицейские задержали мужчин 45 и 56 лет, а также 43-летнюю женщину.