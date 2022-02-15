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15.02.2022 14:06
Рубрика: Происшествия

В Пензе на пенсионерку рухнула наледь

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Уголовное дело возбудили по факту падения наледи и снега с козырька пятиэтажного жилого дома на улице Ворошилова в Пензе, сообщили в СУ СК по Пензенской области.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Пострадала 67-летняя жительница, она получила перелом ноги и ушибы. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников управляющей компании, отвечающей за очистку крыши и козырьков подъездов от снега и льда, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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