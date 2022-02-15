В Пензе на пенсионерку рухнула наледь

Уголовное дело возбудили по факту падения наледи и снега с козырька пятиэтажного жилого дома на улице Ворошилова в Пензе, сообщили в СУ СК по Пензенской области.

Пострадала 67-летняя жительница, она получила перелом ноги и ушибы. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников управляющей компании, отвечающей за очистку крыши и козырьков подъездов от снега и льда, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.