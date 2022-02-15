В Пензенской области подсчитали убытки от добычи криптовалют

В Пензенской области задержали преступную группу, которая занималась хищением электроэнергии для производства криптовалют. Ущерб следствие оценивает более чем в полмиллиона рублей. В МВД России раскрыли подробности нечестного заработка.

В Бессоновском районе в постройках крестьянско-фермерского кооператива стояли не коровы, а компьютерное оборудование. Для добычи виртуальных денег семеро злоумышленников подключились к сети в обход приборов учета - прямо к высоковольтной линии. Один из них - сотрудник местных электросетей - помогал уйти от баснословных счетов за электроэнергию: вывел из строя оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции и на железобетонной опоре высоковольтной линии. За два месяца майнеры похитили три миллиона киловатт, что сопоставимо с потреблением электричества всей деревней.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ, действия квалифицированы как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом - до 80 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай хищения электроэнергии для нужд майнинга. Пока существует теневой рынок, остановить злоумышленников вряд ли удастся. Недаром же в начале этого года заговорили о скорейшей легализации отрасли.

На будущей неделе, 18 февраля, ЦБ и Министерство финансов РФ должны представить на рассмотрение законопроект о внедрении операций с криптовалютами в финансовую систему страны и обеспечении контроля за ними. Предполагается, что после установления личностей владельцев криптокошельков их разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для проведения операций на территории России пользователю придется пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.

В Госдуме предложили кроме отключения нелегальных майнеров от электричества обязать интернет-провайдеров передавать информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг.

Интерес к криптовалюте влияет не только на энергоресурсы, но и на цены на компьютерную технику. За последний год она ошеломляюще подорожала, в том числе за счет спроса со стороны майнинговых ферм. Пик пришелся на вторую половину 2020-го - первую половину 2021 года, когда биткоин рос в цене. Вслед за снижением стоимости криптовалюты откатились и цены на комплектующие компьютеров и ноутбуков, заметнее всего это произошло с видеокартами. Те, что стоили до нового года 160 тысяч рублей, сейчас можно заказать за 130 тысяч, однако рекомендуемая цена производителя на них составляет 90 тысяч рублей.

В конце декабря 2021 года общий объем рыночной капитализации криптовалют и торгуемых на криптовалютных биржах активов оценивался в 2,3 триллиона долларов США. Это почти в два раза превышает объем рынка "зеленых" облигаций и сопоставимо с объемом рыночной капитализации такой компании, как Microsoft, говорится в отчете Банка России, опубликованном в феврале. Совокупно на криптовалюты приходится один процент от объема глобальных финансовых активов. По оценкам Банка Англии, 95 процентов существующих в настоящее время криптоактивов являются необеспеченными.

Вместе с легализацией криптовалюты будет установлен и контроль за развитием блокчейн-технологий.

Кстати

По результатам исследования компании Chainalysis, по индексу глобального принятия криптовалют в 2020 году Россия занимала второе место (первое - Украина, третье - Венесуэла). Объем сделок с криптовалютой в России в это время был очень высоким, но в абсолютных числах значительно меньше, чем аналогичные показатели в США и Китае. В 2021 году Россия оказалась на 18-м месте в рейтинге, первые три заняли Вьетнам, Индия и Пакистан.

Мнение

Сергей Васин, разработчик программного обеспечения IT-компании из Пензы:

- Нет проблем признать майнинг профессиональной деятельностью и удерживать с нее налоги. В каждом регионе России существует профицит вырабатываемой электроэнергии, поэтому проблем с ресурсами не будет. Достаточно перевести квартиры и дома, где занимаются майнингом, на коммерческий тариф, как желающих заниматься этим станет в разы меньше. Меня удивляет, что люди, которые миллионы вкладывают в оборудование, не могут найти несколько тысяч, чтобы не воровать электричество у порядочных граждан.