В Пензенской области подсчитали убытки от добычи криптовалют

Новости

Остатки снесенных домов начнут сортировать 13:00
Международную премию ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручат в Москве 12:55
Экс вице-премьеру Крыма Серову на три месяца продлили арест 12:45
Захаров стал первым российским медалистом в шорт-треке и беге на коньках на ОИ 12:45
Немецкий бизнес в России рассчитывает на успех визита Шольца в Москву 12:41
The Wall Street Journal: Украинский кризис привел к росту добычи нефти и газа в США 12:36
Изабель Юппер заболела COVID перед своим награждением на Берлинале 12:29
Свободных торговых помещений в центре столицы становится меньше 12:23
В Волгоградской области беспилотник рухнул на крышу жилого дома 12:20
Предложен новый перечень альтернативных службе в армии профессий 12:16
США потребовали выдать им бывшего президента Гондураса Эрнандеса 12:03
В США перепутали российский МиГ с американским истребителем 12:00
Ростехнадзор вдвое сократил время проверок на объектах 11:58
В Москве началось прощание с актрисой Зинаидой Кириенко 11:56
Рубль и акции усилили рост на сообщениях об окончании учений войск РФ 11:45
Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке на Олимпийских играх 11:43
Мишустин: Признание атомной и газовой энергетики "зелеными" дает огромные возможности 11:39
Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В Москве угнали иномарку за два миллиона рублей 11:35
Конашенков: Подразделения ЮВО и ЗВО возвращаются в гарнизоны после учений 11:34
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Причиной крушения Ан-2 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования 11:23
В Красноярском крае ограбили ювелирный магазин на 3 миллиона рублей 11:23
Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн 11:20
Латыпов не сдержал слез после финиша биатлонной эстафеты 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 12:08
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области подсчитали убытки от добычи криптовалют

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 33(8681)
В Пензенской области задержали преступную группу, которая занималась хищением электроэнергии для производства криптовалют. Ущерб следствие оценивает более чем в полмиллиона рублей. В МВД России раскрыли подробности нечестного заработка.

В Бессоновском районе в постройках крестьянско-фермерского кооператива стояли не коровы, а компьютерное оборудование. Для добычи виртуальных денег семеро злоумышленников подключились к сети в обход приборов учета - прямо к высоковольтной линии. Один из них - сотрудник местных электросетей - помогал уйти от баснословных счетов за электроэнергию: вывел из строя оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции и на железобетонной опоре высоковольтной линии. За два месяца майнеры похитили три миллиона киловатт, что сопоставимо с потреблением электричества всей деревней.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Найден способ бесплатной добычи популярной криптовалюты

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ, действия квалифицированы как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом - до 80 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай хищения электроэнергии для нужд майнинга. Пока существует теневой рынок, остановить злоумышленников вряд ли удастся. Недаром же в начале этого года заговорили о скорейшей легализации отрасли.

На будущей неделе, 18 февраля, ЦБ и Министерство финансов РФ должны представить на рассмотрение законопроект о внедрении операций с криптовалютами в финансовую систему страны и обеспечении контроля за ними. Предполагается, что после установления личностей владельцев криптокошельков их разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для проведения операций на территории России пользователю придется пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.

В Госдуме предложили кроме отключения нелегальных майнеров от электричества обязать интернет-провайдеров передавать информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг.

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
В Минфине предложили легальный способ войти на рынок криптовалют в РФ

Интерес к криптовалюте влияет не только на энергоресурсы, но и на цены на компьютерную технику. За последний год она ошеломляюще подорожала, в том числе за счет спроса со стороны майнинговых ферм. Пик пришелся на вторую половину 2020-го - первую половину 2021 года, когда биткоин рос в цене. Вслед за снижением стоимости криптовалюты откатились и цены на комплектующие компьютеров и ноутбуков, заметнее всего это произошло с видеокартами. Те, что стоили до нового года 160 тысяч рублей, сейчас можно заказать за 130 тысяч, однако рекомендуемая цена производителя на них составляет 90 тысяч рублей.

В конце декабря 2021 года общий объем рыночной капитализации криптовалют и торгуемых на криптовалютных биржах активов оценивался в 2,3 триллиона долларов США. Это почти в два раза превышает объем рынка "зеленых" облигаций и сопоставимо с объемом рыночной капитализации такой компании, как Microsoft, говорится в отчете Банка России, опубликованном в феврале. Совокупно на криптовалюты приходится один процент от объема глобальных финансовых активов. По оценкам Банка Англии, 95 процентов существующих в настоящее время криптоактивов являются необеспеченными.

Вместе с легализацией криптовалюты будет установлен и контроль за развитием блокчейн-технологий.

Кстати

По результатам исследования компании Chainalysis, по индексу глобального принятия криптовалют в 2020 году Россия занимала второе место (первое - Украина, третье - Венесуэла). Объем сделок с криптовалютой в России в это время был очень высоким, но в абсолютных числах значительно меньше, чем аналогичные показатели в США и Китае. В 2021 году Россия оказалась на 18-м месте в рейтинге, первые три заняли Вьетнам, Индия и Пакистан.

Мнение

Сергей Васин, разработчик программного обеспечения IT-компании из Пензы:

- Нет проблем признать майнинг профессиональной деятельностью и удерживать с нее налоги. В каждом регионе России существует профицит вырабатываемой электроэнергии, поэтому проблем с ресурсами не будет. Достаточно перевести квартиры и дома, где занимаются майнингом, на коммерческий тариф, как желающих заниматься этим станет в разы меньше. Меня удивляет, что люди, которые миллионы вкладывают в оборудование, не могут найти несколько тысяч, чтобы не воровать электричество у порядочных граждан.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка ПФО Виртуальные валюты

Главное сегодня

Рубль и акции усилили рост на сообщениях об окончании учений войск РФ
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если Украина нападет
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды