В пермском центре здоровья запустили уникальный подкаст с советами докторов

В пермском центре общественного здоровья и медицинской профилактики запустили новый проект, адресованный детям. Мультяшный фикус Федя в соцсетях дает советы, как вести здоровый образ жизни.

Девиз кировского Центра здоровья: "Будущее принадлежит медицине предупредительной". И врачи помогают людям сохранять свое здоровье. Фото: Пресс-служба правительства Кировской области

Также пермские медики первыми в России реализовали уникальный проект "Советы докторов". Это подкаст, размещенный на интернет-площадках. Вышло уже 17 выпусков. И все желающие могут, подключившись, прослушать рекомендации врачей, например, на темы "Сладко есть или сладко жить? Выбор за вами, а мы подскажем!", "В любой непонятной ситуации начинай ходить. Скандинавская ходьба для всех!" и другие. "Наша основная задача - максимально увеличить число людей, ведущих здоровый образ жизни, - говорит Юлия Власова, главврач Центра здоровья.

В рамках нацпроекта "Демография" центр реализует проекты "Старшее поколение" и "Врачебный десант". С их помощью проверяют здоровье у пожилых пермяков и работников предприятий. Недавно в Мотовилихе более 30 пермяков "серебряного" возраста прошли экспресс-диагностику. Им сделали общий анализ крови с определением уровня сахара и холестерина, измерили глазное давление, пульс, объем легких. А во время "Врачебного десанта" доктора выезжают на предприятие, где читают лекции о здоровом образе жизни.

По словам начальника Центра здоровья Людмилы Мокеевой, его специалисты подготовили программу укрепления здоровья на рабочем месте. Пройдет анкетирование сотрудников, определены ключевые факторы риска заболеваний. Также идет паспортизация муниципальных образований, включая анализ данных о продажах алкоголя и табака, овощей и фруктов, доступности спортивных объектов. Это позволит выявить приоритеты формирования здоровой среды для кировчан.

Справка "РГ"

В центрах здоровья любой гражданин России может бесплатно получить рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Обследование можно пройти бесплатно один раз в год.

Потребуется паспорт и полис ОМС. Адреса центров доступны на официальном портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru. Также рекомендации по здоровому образу жизни можно получить по телефону "горячей линии" 8 800 200 0 200.