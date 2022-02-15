В пермском центре здоровья запустили уникальный подкаст с советами докторов

Новости

Песков: Путин не смотрел выступление Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
Япония предоставит Украине кредит на 100 млн долларов 18:36
Фигуристка Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением в короткой программе 18:30
Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1" 18:24
Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает на деэскалацию ситуации на Украине 18:16
Путин: Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, для России это ничего не меняет 18:16
Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко 18:15
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна 18:15
Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР 18:08
Путин и Шольц обсудили работу DW в России и RT в Германии 18:06
Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году 18:04
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде 17:52
Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
Путин: Хотим ли мы войны? Конечно, нет 17:47
В суд передано дело вербовщика запрещенного в РФ "Правого сектора" 17:43
На российский рынок вернулась бразильская свинина 17:24
Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий 17:21
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке 17:19
Прорыв трубы на востоке Москвы привел к остановке движения транспорта 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 18:14
Рубрика: Общество

В пермском центре здоровья запустили уникальный подкаст с советами докторов

Текст: Константин Бахарев, Антон Дерябин
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
В пермском центре общественного здоровья и медицинской профилактики запустили новый проект, адресованный детям. Мультяшный фикус Федя в соцсетях дает советы, как вести здоровый образ жизни.
Девиз кировского Центра здоровья: "Будущее принадлежит медицине предупредительной". И врачи помогают людям сохранять свое здоровье. Фото: Пресс-служба правительства Кировской области

Также пермские медики первыми в России реализовали уникальный проект "Советы докторов". Это подкаст, размещенный на интернет-площадках. Вышло уже 17 выпусков. И все желающие могут, подключившись, прослушать рекомендации врачей, например, на темы "Сладко есть или сладко жить? Выбор за вами, а мы подскажем!", "В любой непонятной ситуации начинай ходить. Скандинавская ходьба для всех!" и другие. "Наша основная задача - максимально увеличить число людей, ведущих здоровый образ жизни, - говорит Юлия Власова, главврач Центра здоровья.

Фото: из архива Аллы Ковалик
Россияне открыли мастерскую игрушек и органическую ферму благодаря нацпроекту

В рамках нацпроекта "Демография" центр реализует проекты "Старшее поколение" и "Врачебный десант". С их помощью проверяют здоровье у пожилых пермяков и работников предприятий. Недавно в Мотовилихе более 30 пермяков "серебряного" возраста прошли экспресс-диагностику. Им сделали общий анализ крови с определением уровня сахара и холестерина, измерили глазное давление, пульс, объем легких. А во время "Врачебного десанта" доктора выезжают на предприятие, где читают лекции о здоровом образе жизни.

По словам начальника Центра здоровья Людмилы Мокеевой, его специалисты подготовили программу укрепления здоровья на рабочем месте. Пройдет анкетирование сотрудников, определены ключевые факторы риска заболеваний. Также идет паспортизация муниципальных образований, включая анализ данных о продажах алкоголя и табака, овощей и фруктов, доступности спортивных объектов. Это позволит выявить приоритеты формирования здоровой среды для кировчан.

Справка "РГ"

В центрах здоровья любой гражданин России может бесплатно получить рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Обследование можно пройти бесплатно один раз в год.

Потребуется паспорт и полис ОМС. Адреса центров доступны на официальном портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru. Также рекомендации по здоровому образу жизни можно получить по телефону "горячей линии" 8 800 200 0 200.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье ПФО Пермский край Пермь ПФО Кировская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей