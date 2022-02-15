В ТОСЭР "Чапаевск" появились два новых резидента

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашения с двумя компаниями, готовыми реализовать свои проекты на территории опережающего развития (ТОСЭР) "Чапаевск".

Один из новых инвесторов намерен создать в городе производство деревянных европоддонов, предназначенных для складирования и транспортировки грузов. Инвестор намерен вложить в создание нового производства 149,6 миллиона рублей. На будущем предприятии будет создано 39 рабочих мест.

Еще один новый резидент создаст в Чапаевске производственно-складской комплекс для хранения и транспортировки новых зерновых и зернобобовых культур: ячменя, кукурузы, овса, сои, гороха и подсолнечника. По планам инвестора на будущей площадке будет идти целый комплекс операций: приёмка, обеззараживание, сушка, подработка зерна, а также хранение, отгрузка и транспортировка. Для производства закупили новое технологическое оборудование и технику от официальных поставщиков. Инвестор вложит в создание комплекса 280 миллионов рублей. На будущей площадке планируется создать 64 рабочих места.

- Режим территории опережающего социально-экономического развития действует в двух городах Самарской области - Тольятти и Чапаевске - и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты, - рассказал Дмитрий Богданов. - Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе - обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОСЭР, действуют упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов - это, в первую очередь, создание новых рабочих мест. Во-вторых, это налоги, которые направляются на решение социально-экономических вопросов города и региона.

В статусе резидента ТОСЭР "Чапаевск" инвестор, со своей стороны, должен соблюсти некоторые условия: в течение первого года вложить в проект не менее 2,5 миллиона рублей и создать не менее 10 рабочих мест.

С учётом новых соглашений количество резидентов ТОСЭР "Чапаевск" увеличилось до 19. Компании планируют вложить в развитие города 11,3 миллиарда рублей инвестиций и создать 4500 рабочих мест.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.