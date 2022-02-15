Иностранец устроил дебош на борту самолета перед вылетом из Кемерова

Транспортные полицейские задержали иностранца, устроившего пьяный дебош на борту самолета, который готовился к вылету из Кемерова в Москву.

Как сообщили в УТ МВД России по СФО, сотрудников линейного отделения полиции в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова вызвали бортпроводники. Во время посадки в авиалайнер они обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно: разговаривал на повышенных тонах, махал руками и при этом едва держался на ногах. Просьба членов экипажа предъявить посадочный талон оказалась для пассажира невыполнимой: вместо того чтобы успокоиться и надеть защитную маску, он продолжал буянить. В итоге командир воздушного судна принял решение отказать мужчине в перелете.

Когда полицейские доставили дебошира в дежурную часть, выяснилось, что это 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, проживающий в Москве. От медицинского освидетельствования задержанный отказался в присутствии свидетелей. А проверка документов показала, что у него еще в декабре прошлого года у него закончился срок регистрации на территории России.

- В отношении задержанного составили административные протоколы по четырем статьям КоАП РФ. В том числе за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, нарушение режима пребывания в РФ и нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности, - сообщила "РГ" представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.